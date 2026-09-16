El riesgo país volvió a subir y se aproxima a los 510 puntos: qué pasó con las acciones argentinas

Las acciones argentinas que operan en Wall Street también exhibían una tendencia dispar, aunque predominaban los números negativos. Entre las mayores bajas aparecían Transportadora Gas del Sur, con una caída de 3,3%; Globant, que retrocedía 3,1%; y Pampa Energía, con una pérdida de 2,5%.

Por el contrario, Tenaris, Banco Macro y Edenor lograban avances de hasta 0,6%.

La atención de los mercados está puesta en la Reserva Federal

Los movimientos financieros se producían mientras los inversores seguían de cerca la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos(FED por sus siglas en inglés).

Antes de que el organismo confirmara una suba de tasas, los bonos del Tesoro estadounidense ya mostraban un incremento en sus rendimientos. Los títulos a 10 años superaron el 5% por primera vez desde 2023 en la previa de la decisión de la Fed.

Según los analistas, este escenario tiene efectos directos sobre los mercados emergentes, ya que suele impulsar una suba del riesgo país y una reducción de posiciones en activos de economías consideradas de mayor riesgo.

En ese contexto, el indicador elaborado por JP Morgan, que compara los rendimientos de la deuda estadounidense con los de otros países, volvía a acercarse a los 510 puntos básicos.