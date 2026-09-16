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El riesgo país volvió a subir y se aproxima a los 510 puntos: qué pasó con las acciones argentinas

El indicador elaborado por JP Morgan registraba un nuevo avance este miércoles y se ubicaba cerca de los 510 puntos básicos. En paralelo, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaban con mayoría de bajas y los bonos soberanos exhibían resultados mixtos.

El indicador elaborado por JP Morgan registraba un nuevo avance este miércoles y se ubicaba cerca de los 510 puntos básicos. (Foto: archivo)

El indicador elaborado por JP Morgan registraba un nuevo avance este miércoles y se ubicaba cerca de los 510 puntos básicos. (Foto: archivo)

El riesgo país registraba este miércoles una nueva suba y se acercaba a los 510 puntos básicos, en una jornada marcada por movimientos dispares en los bonos soberanos y retrocesos en varias acciones argentinas que cotizan en Wall Street. En tanto, el dólar oficial se mantenía estable en $1530 para la venta en el Banco Nación.

Leé también Acciones y bonos argentinos operan en alza mientras el riesgo país continúa por debajo de los 500 puntos
Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registran fuertes subas este jueves, con avances de hasta 5,7%, mientras el riesgo país se mantiene en 491 puntos. (Foto: Reuters)

El índice elaborado por JP Morgan, que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos, alcanzaba los 508 puntos al mediodía. De esa manera, se ubicaba dos unidades por encima del cierre de la rueda anterior.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaban con mayoría de bajas y los bonos soberanos exhibían resultados mixtos. (Foto: archivo)

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaban con mayoría de bajas y los bonos soberanos exhibían resultados mixtos. (Foto: archivo)

Bonos con comportamiento dispar y mayoría de bajas en Wall Street

La suba del riesgo país se producía en un contexto de resultados mixtos para los bonos soberanos argentinos en dólares.

Entre los títulos bajo legislación extranjera, el AL29D retrocedía 0,2% y el AL41D cedía 0,4%. En sentido contrario, el AE38D avanzaba 0,3% y el GD46D mostraba una mejora de 0,6%.

Las acciones argentinas que operan en Wall Street también exhibían una tendencia dispar, aunque predominaban los números negativos. Entre las mayores bajas aparecían Transportadora Gas del Sur, con una caída de 3,3%; Globant, que retrocedía 3,1%; y Pampa Energía, con una pérdida de 2,5%.

Por el contrario, Tenaris, Banco Macro y Edenor lograban avances de hasta 0,6%.

La atención de los mercados está puesta en la Reserva Federal

Los movimientos financieros se producían mientras los inversores seguían de cerca la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos(FED por sus siglas en inglés).

Antes de que el organismo confirmara una suba de tasas, los bonos del Tesoro estadounidense ya mostraban un incremento en sus rendimientos. Los títulos a 10 años superaron el 5% por primera vez desde 2023 en la previa de la decisión de la Fed.

Según los analistas, este escenario tiene efectos directos sobre los mercados emergentes, ya que suele impulsar una suba del riesgo país y una reducción de posiciones en activos de economías consideradas de mayor riesgo.

En ese contexto, el indicador elaborado por JP Morgan, que compara los rendimientos de la deuda estadounidense con los de otros países, volvía a acercarse a los 510 puntos básicos.

En pocas palabras

  • Riesgo país: El índice JP Morgan superó los 508 puntos, marcando una nueva suba en la jornada.
  • Mercados: Acciones argentinas en Wall Street y bonos soberanos exhibieron movimientos dispares, con mayoría de bajas.
  • Contexto global: La atención se centra en la decisión de tasas de la Reserva Federal y su impacto en mercados emergentes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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