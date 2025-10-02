En vivo Radio La Red
Bessent destacó avances con Caputo, pero aclaró: "No estamos poniendo dinero en la Argentina"

El secretario del Tesoro norteamericano volvió a publicar un posteo con pleno apoyo a la macro argentina. Pero ahora, aclaró el destino de los 20.000 millones de dólares. No pueden ser computadas como reservas de libre disponibilidad por el BCRA.

Scott Bessent y Donald Trump. El apoyo de EE.UU. a  la macro argentina se vuelve a renovar. (Foto: Gentileza LATimes) 

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos lo hizo de nuevo, ratificó el apoyo de la Casa Blanca a la Argentina. Pero esta vez, trajo una aclaración que parece totalmente destinada a los contribuyentes norteamericanos: “Les estamos dando un swap; no estamos poniendo dinero en la Argentina”.

Eso responde a las duras críticas que recibe Bessent por "reservar" 20.000 millones de dólares para la Argentina en un "Swap". Los contribuyentes, especialmente los agricultores, critican a la Casa Blanca por dar ese dinero a un país con una mala historia de pago de sus compromisos. Además, la Argentina se benefició directamente de la mayor compra de China de granos de soja, por ejemplo, ante las trabas arancelarias impuestas por Trump.

De todas maneras, Donald Trump resiste el frente interno para apoyar a su aliado en Sudamérica, y así volvió a reiterarlo el secretario Scott Bessent, tras una comunicación con su par, Luis "Toto" Caputo.

"Después de un intenso trabajo desde la reunión de @POTUS Trump con el Presidente @JMilei en Nueva York, en los próximos días espero que el equipo del Ministro Caputo venga a DC para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero", sigue el mensaje de Bessent.

scott bessentt mensaje

Bessent: "No estamos poniendo dinero en la Argentina"

La frase del secretario norteamericano también deja en un marco de incertidumbre otro de los anuncios de la semana pasada: la compra de bonos soberanos de la Argentina. Eso sería una clara señal de confianza para los mercados internacionales sobre la marcha de la macro de nuestro país.

Pero al mismo tiempo, comprar bonos sí sería "poner plata en la Argentina", siguiendo las palabras de Bessent. Eso, sin duda, disgustará a los demócratas y a los agricultores. Por lo que la frase, seguramente, necesitará una aclaración más, como la que le hizo Bessent a Bloomberg en el tema del apoyo. Es solo un "swap", es decir, una reserva qué, para ser utilizada, requiere el acuerdo del "proveedor". En este caso, los Estados Unidos, tal como sucede con el "Swap" conseguido con China durante el gobierno kirchnerista.

Es decir, el dinero está, pero como una garantía. No son reservas de libre disponibilidad, que es lo que tanto Estados Unidos como el FMI le reclaman por incumplido al gobierno de Javier Milei.

Por lo que una de las frases del mensaje, adquiere ahora otro significado: "El @USTreasury está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos".

Seguir de cerca los "acontecimientos" habilita a pensar que se trata tanto de la evolución de la macro nuestra como las quejas de los contribuyentes en Estados Unidos.

Este importante apoyo renovado llega en medio de dos frentes complicados. En los Estados Unidos, la oposición demócrata critica a Donald Trump por usar "dinero de los contribuyentes" para apoyar a un país insolvente periódicamente como lo es la Argentina.

Por otro lado, las crisis del Gobierno - caso Espert, por ejemplo- y la inminencia de las elecciones de medio término, borraron la tranquilidad que había dado el primer mensaje de Bessent.

Nuevo apoyo de la Casa Blanca a Javier Milei

El secretario del Tesoro dio otro mensaje contundente de apoyo al gobierno argentino. Con dos ejes centrales: la figura del presidente Milei y el sostenimiento del plan para la macro.

declaración de Bessent
Para que no queden dudas. El apoyo del Tesoro norteamericanose publicó en la cuenta de X de Bessent y como una declaración oficial de esa secretaría de Estado. (Foto: Página oficial Sec. del Tesoro)

Allí se habla que Bessent está esperando para encontrarse nuevamente con el ministro "Toto" Caputo. Bessent hizo algo más. Reveló que Estados Unidos fue una suerte de vocero ante el G7 ( las siete economías occidentales más desarrolladas) de la situación de la economía argentina y el compromiso con la suerte del presidente Javier Milei.

En el G7 están varios de los países que son clave - por su participación por sus aportes - en las reuniones del directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI). Y ellos fueron fundamentales para la aprobación del crédito de facilidades extendidas a la Argentina.

Como arranque del jueves, en términos financieros, Bessent lo volvió a hacer: los bonos soberanos reaccionaron en alza rápidamente, algunos presentaron avances de casi 3%.

El primer anuncio, trajo confianza casi durante una semana. El simple anuncio de la mañana, hizo repuntar a los mercados, pero con la aclaración "no pusimos plata", de Bessent a Bloomberg, volvió la incertidumbre. Y rebotó inmediatamente. El dólar mayorista sube por cuarta jornada consecutiva y avanza casi $100 en lo que va de la semana. Cotiza para la venta a 1.425 pesos.

El riesgo país, vuelve a subir y está a 1.264 puntos. El dólar BNA se mantiene como ayer a $1.450 para el vendedor. Los bonos soberanos subieron 2,7% en el primer anunció, pero luego de la "aclaración", al igual que las acciones en Wall Street, bajaron casi dos puntos.

Mientras las elecciones de medio término están a la vuelta de la esquina.

Por Roberto Adrián Maidana
