El Gobierno nacional avanzó en una modificación de fondo en el sistema de propiedad intelectual al derogar una normativa vigente desde 2012 que limitaba el otorgamiento de patentes para medicamentos en la Argentina.
La medida deroga una norma de 2012 y busca agilizar la llegada de nuevos fármacos al país, además de alinear a la Argentina con estándares internacionales.
El Gobierno eliminó una restricción clave y cambia el sistema de patentes de medicamentos
El Gobierno nacional avanzó en una modificación de fondo en el sistema de propiedad intelectual al derogar una normativa vigente desde 2012 que limitaba el otorgamiento de patentes para medicamentos en la Argentina.
La decisión se formalizó a través de una resolución conjunta entre el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, el Ministerio de Economía de la Nación Argentina y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), y apunta a facilitar el registro de nuevos fármacos.
Según explicaron desde el Ejecutivo, el cambio busca adecuar el sistema local a los lineamientos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y mejorar la inserción del país en el escenario internacional.
A partir de ahora, el INPI evaluará cada solicitud de patente de manera individual, sin aplicar restricciones adicionales que regían hasta ahora.
Desde el Gobierno sostienen que el esquema anterior dificultaba el proceso y generaba demoras en la llegada de tratamientos innovadores.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, destacó la medida y aseguró que representa “una mejora trascendental” en materia de propiedad intelectual.
Además, remarcó que el nuevo marco acerca a la Argentina a los estándares internacionales y mejora su relación con socios comerciales como Estados Unidos, donde el tema de las patentes había sido señalado como un punto de conflicto.
Uno de los puntos centrales del anuncio es que los fármacos que ya están en el mercado no se verán afectados por la modificación.
Es decir, seguirán comercializándose bajo las condiciones actuales, sin cambios ni pagos adicionales.
Desde el área de Desregulación enumeraron una serie de impactos esperados con este cambio:
Con esta decisión, el Gobierno busca modernizar el régimen de patentes y generar un entorno más atractivo para la industria farmacéutica, en un contexto donde la innovación y el acceso a tratamientos se vuelven cada vez más determinantes.