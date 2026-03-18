El Gobierno eliminó una restricción clave y cambia el sistema de patentes de medicamentos

Desde el Gobierno sostienen que el esquema anterior dificultaba el proceso y generaba demoras en la llegada de tratamientos innovadores.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, destacó la medida y aseguró que representa “una mejora trascendental” en materia de propiedad intelectual.

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Además, remarcó que el nuevo marco acerca a la Argentina a los estándares internacionales y mejora su relación con socios comerciales como Estados Unidos, donde el tema de las patentes había sido señalado como un punto de conflicto.

Qué pasará con los medicamentos actuales

Uno de los puntos centrales del anuncio es que los fármacos que ya están en el mercado no se verán afectados por la modificación.

Es decir, seguirán comercializándose bajo las condiciones actuales, sin cambios ni pagos adicionales.

recetas.jpg Desde este martes quedaron sin efecto las foto-recetas vía WhatsApp que se habilitaron en el inicio de la pandemia por el covid-19 (Foto: Cámara de Farmacéuticos Bonaerenses).

Desde el área de Desregulación enumeraron una serie de impactos esperados con este cambio:

Mayor rapidez en la llegada de nuevos medicamentos y terapias innovadoras

Más incentivos para la inversión en investigación y desarrollo

Integración a cadenas globales de innovación

Continuidad garantizada de los productos ya disponibles

Un sistema que promueva más competencia en el largo plazo

Con esta decisión, el Gobierno busca modernizar el régimen de patentes y generar un entorno más atractivo para la industria farmacéutica, en un contexto donde la innovación y el acceso a tratamientos se vuelven cada vez más determinantes.