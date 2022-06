Oficializaron el nuevo piso del Impuesto a las Ganancias: ¿a quiénes se les devolverá la plata retenida en el aguinaldo?

La resolución general 5206/2022 fue firmada a tres días de la sanción del Decreto 298/2022, y la modificación rige para los salarios devengados a partir del 1° de junio de 2022.

Impuesto a las Ganancias: ¿qué pasa con el aguinaldo?

Como estableció el Poder Ejecutivo, la normativa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) exime del cálculo del Impuesto a las Ganancias al medio aguinaldo que se comenzará a abonar en las próximas semanas.

aguinaldo - cuentas - calculadora.png El Gobierno oficializó el nuevo piso salarial del Impuesto a las Ganancias: ¿cuánto deben devolverle al trabajador?

Los empleadores, en su rol de agentes de retención, deberán generar una liquidación adicional respecto de las remuneraciones, incluidas el aguinaldo, devengadas desde el 1 de junio de 2022 que se hubieran liquidado con anterioridad a la publicación de la resolución de la AFIP.

Según calculó César Litvin, tributarista y CEO de Lisicki, Litvin y Asociados, a A24.com: "a un trabajador soltero sin hijos que entre enero y mayo percibió un sueldo bruto (sin descuentos) de $ 270.000, le retuvieron por el impuesto a las Ganancias en esos 5 meses un total de $130.791".

Por ende, con la reciente modificación que eleva el piso del gravamen, los empleadores "le deben devolver a este trabajador tipo unos $28.946 que corresponde a la parte proporcional del aguinaldo retenido en esos 5 meses".

En casos como el mencionado, en los que habrá diferencias por aplicación de los nuevos montos, éstas deberán reintegrarse en el primer salario, que se pague a partir de la vigencia de la normativa.

"El impuesto a las Ganancias sobre los aguinaldos no se paga sólo en junio y diciembre, sino que se prorratea a lo largo de año, todos los meses. Por eso, se devuelve. No pasa lo mismo con los sueldos, lo que hayan tributado de enero a mayo no se devuelve y el nuevo piso rige desde ahora", explicó en diálogo con este medio.

¿Cómo se calcula el aguinaldo?

Cada medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por los trabajadores dentro de cada uno de los semestres.

Para calcular el aguinaldo aplicá la siguiente fórmula: el salario se divide por 12 -en relación a la cantidad de meses del año y luego se multiplica por los meses trabajados. Por ejemplo, si un trabajador empezó a trabajar en febrero de 2022 y su salario es de 25.000, el medio aguinaldo que se abona en junio corresponde a 25000 dividido 12 por 4, con lo que tendrá un aguinaldo es $8.333,33

Si durante el semestre, el empleado no trabajó todos los meses (ya sea porque empezó a trabajar recientemente o porque se extinguió el contrato) hay que pagarle el proporcional a los meses trabajados.

El cálculo incluye la suma del sueldo básico, las horas extras y otros compensatorios.