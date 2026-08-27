El Gobierno y el PRO vuelven a reunirse en Casa Rosada para avanzar en un acuerdo electoral 2027

Ritondo y Santilli encabezan la tropa del PRO. Reciben los hermanos Milei, Lule Menem

Cómo comenzó la mesa de diálogo entre LLA y el PRO

El nuevo encuentro forma parte del esquema de reuniones que comenzó el 13 de agosto, cuando representantes de La Libertad Avanza y el PRO acordaron establecer un canal de diálogo periódico para coordinar posiciones y avanzar sobre distintos temas de la agenda política.

La primera reunión contó con representantes de ambos espacios y se extendió durante unas dos horas. Allí se abordaron cuestiones vinculadas con la actividad legislativa, la coordinación territorial y los posibles escenarios de articulación política.

El objetivo planteado fue mantener reuniones cada quince días y generar un ámbito estable de diálogo entre las dos fuerzas.

La decisión de retomar el vínculo estuvo impulsada por Karina Milei y Mauricio Macri, quienes volvieron a comunicarse después de un período de distanciamiento.

La relación entre ambos espacios había atravesado distintos momentos de tensión durante la gestión de Javier Milei, particularmente a partir de diferencias en torno al funcionamiento del Gobierno y a la participación del PRO en el armado oficialista.

Qué buscan acordar La Libertad Avanza y el PRO

Uno de los principales ejes de las conversaciones es la coordinación parlamentaria, con el objetivo de reunir los votos necesarios para avanzar con iniciativas del Gobierno en la Cámara de Diputados.

La mesa también contempla cuestiones vinculadas con el armado territorial y la posibilidad de una estrategia electoral conjunta para 2027.

En el primer encuentro, Ritondo y De Andreis manifestaron la intención de avanzar en la construcción de confianza entre ambos espacios y acompañar las reformas impulsadas por el Gobierno.

Por su parte, Martín Menem destacó el carácter institucional del diálogo y reconoció que existen diferencias entre el oficialismo y el expresidente Mauricio Macri.

El posible acuerdo electoral para 2027

Por el momento, no fueron definidos los términos de un eventual acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO.

Entre los objetivos que aparecen en las conversaciones se encuentran la disputa por la Ciudad de Buenos Aires y el armado político de cara a las elecciones de 2027, además de la posibilidad de que Javier Milei busque su reelección.