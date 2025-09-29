Hackearon un viejo sitio oficial y lanzaron una criptomoneda trucha "contra la inflación": la respuesta del Gobierno

ministerio

Desde la cartera que conduce Mario Lugones completaron: “Desde el Ministerio de Salud vamos a investigar y denunciar el hecho. Iremos hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables y llevarlos ante la Justicia”.

La publicación generó preocupación en redes sociales, ya que se produjo pocos después del escándalo por la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente Javier Milei.

La moneda se basa en la blockchain de Solana, la plataforma utilizada en el lanzamiento de $LIBRA. De inmediato, la promoción generó preocupación entre los expertos.

El programador Javier Smaldone advirtió en X sobre el peligro de una nueva "criptoestafa presidencial", e indicó que el dominio, vinculado al Hospital Sommer, redirige a un servidor externo.

Este incidente se produce poco después de que la cuenta oficial de X de la Policía Federal Argentina fuera hackeada para promocionar otras criptomonedas ($MIRA y $XPL).

Otro caso: Hackearon la cuenta oficial de X de la Policía Federal para promocionar una criptomoneda

¡Ya llegó el gran airdrop de $MIRA! Únete a traders, stakers y poseedores de NFT", era el curioso e inexplicable mensaje que cualquier persona encontraba si decidía ir a la cuenta oficial de la Policía Federal Argentina en la red social X. El posteo invitaba directamente a ir a una página de una cripto moneda llamada "$Mira", un lugar que se promociona como "Inteligencia Artificial Verificada".

Se trataba de un ciberataque contra la fuerza policial federal, a las órdenes de la ministra Patricia Bullrich.

La otra cosa que llamaba la atención fue que el hackeo se mantuvo en el tiempo. La primera de las pantallas "interceptadas" se dio a las 10.49 de la mañana. Luego, aparecieron otros dos mensajes.

Todos hicieron inútiles los esfuerzos por ingresar -como se puede hacer habitualmente al sitio de la Policía Federal- para buscar información o realizar trámites.

Es una promoción tan rigurosa por parte del responsable del hackeo, que tiene un link para llevar directamente a la página oficial de esa criptomoneda, en la que se ofrecen una gran cantidad de negocios financieros.

La Policía logró recuperar su cuenta y colocó un comunicado al respecto: "La Policía Federal Argentina comunica que a cuenta oficial de esta institución en la red social X, fue blanco de un ataque informático internacional".