Economía
Inflación
Buenos Aires
Economía

Se conoció la inflación de CABA de septiembre y acumula un 22,7% en los últimos 12 meses

El indicador porteño registró una aceleración de más de medio punto porcentual respecto de agosto. La variación de precios interanual es de 25%. Los productos que más aumentaron.

Se conoció la inflación de CABA de septiembre y acumula un 22,7% en los últimos 12 meses

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires confirmó su aceleración en el mes pasado. En un contexto de suba del dólar (tanto del oficial como de los paralelos) y creciente incertidumbre financiera, el alza del costo de vida en el mes volvió a superar el 2%, por efecto de los ajustes en alimentos (2%), el transporte (3,5%) y las tarifas de servicios públicos (2,4%), entre otros rubros significativos.

La inflación mayorista volvió a acelerarse por tercer mes consecutivo (Foto: archivo).

Así, el IPC de CABA acumula un aumento de 22,7% en los primeros nueve meses de 2025. El indicador de precios de la Ciudad acumula un alza de 35% en la medición interanual.

Frutas (+6,5%) y verduras y legumbres (+4,9%) lideraron los aumentos de los alimentos –dos rubros de fuerte incidencia en la canasta básica alimentaria- mientras entre los servicios se destacaron transporte de pasajeros por aire (+12,7%), recreación (+3,9%), mantenimiento y reparación Vivienda (+3,6%), entre otros.

Las subas en el de septiembre respondieron fundamentalmente a cinco divisiones clave que, en conjunto, explicaron el 70,1% del alza total.

1 - Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: Aumentó un 2,4% e incidió con 0,48 p.p. en la variación mensual. Este aumento fue impulsado principalmente por las actualizaciones en los valores de los gastos comunes por la vivienda y los alquileres.

2 - Transporte: Promedió un incremento del 3,5%, con una incidencia de 0,37 p.p. en el nivel general. Esto se debió a los ajustes en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar, junto con alzas en los valores de los pasajes aéreos y de los automóviles.

3 - Alimentos y bebidas no alcohólicas: Registró un aumento del 2,0%, aportando 0,36 p.p. al nivel general. Dentro de esta división, los mayores impulsos provinieron de Frutas (6,5%) y Verduras, tubérculos y legumbres (4,9%).

4 - Salud: Se elevó un 2,0%, con una incidencia de 0,18 p.p., explicado por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.

5 - Recreación y cultura: Registró una suba del 3,1%, con una incidencia de 0,16 p.p., debido a las alzas en los precios de los servicios recreativos y deportivos y, en menor medida, de los paquetes turísticos.

Al analizar la desagregación por grandes agrupaciones, se observó que los Bienes registraron una suba del 2,3% en septiembre y los servicios de de 2,1% en septiembre.

En la medición interanual, los Servicios (42,7% i.a.) mostraron una variación significativamente mayor que la de los Bienes (23,7% i.a.). Asimismo, en los primeros nueve meses del año, los Servicios acumularon un alza del 26,5%, superando la suba acumulada de los Bienes, que fue del 16,7%.

En cuanto a la inflación núcleo (aproximada por la agrupación Resto IPCBA), esta promedió un incremento del 2,2% durante septiembre. La agrupación Regulados aumentó un 2,1%, destacándose los ajustes en las cuotas de la medicina prepaga y de los establecimientos educativos. Los bienes y servicios Estacionales promediaron un alza del 2,6%.

