El picante ida y vuelta entre Wanda Nara y Maxi López en el debut de MasterChef Celebrity

Embed

¿Qué dijo Wanda Nara sobre Maxi López en la previa de MasterChef Celebrity?

Wanda Nara vivió con entusiasmo la previa del estreno de MasterChef Celebrity, que cuenta con una particularidad: la conductora comparte el programa con Maxi López, su expareja. En una charla exclusiva con PrimiciasYa, Wanda habló sobre este inesperado reencuentro televisivo.

Durante años, la relación entre los padres de Valentino, Constantino y Benedicto estuvo marcada por conflictos públicos, declaraciones cruzadas y momentos de tensión. Desde que se separaron en 2013 y Wanda inició su vínculo con Mauro Icardi —quien era íntimo amigo de Maxi— muchos pensaron que no habría posibilidad de reconciliación. Sin embargo, el tiempo logró suavizar las diferencias y hoy ambos parecen haber alcanzado una convivencia cordial.

"Hablando de contrato millonario... Se llevó toda él", lanzó Wanda con humor cuando Juan Pablo Godino le preguntó por la participación del exfutbolista en el reality gastronómico.

La conductora también se refirió a lo inusual que le resulta verlo en un rol culinario: "Es rarísimo. Imaginate que la última vez que lo vi, teníamos tres cocineras en la cocina de mi casa. Verme a mí trabajando -que cuando estaba con él no trabajaba- y él cocinando… mucho menos". Y sumó con picardía: "También me tira palitos. Si la gente pensaba que yo iba a ser picante con él, ¡él está más picante conmigo!".

Con tono divertido, Wanda reveló cómo cambió la dinámica familiar desde la separación: "Yo no soy la indicada, para eso está el jurado. Desde que nos separamos, empezó papi a cocinarles a los chicos, y cuando vienen me cuentan, yo digo: 'Este es un mentiroso'", dijo entre risas. En sus redes, mostró que Maxi le enviaba fotos de sus platos, dejando ver una faceta desconocida para muchos y anticipando que esta convivencia en el programa traerá momentos imperdibles.