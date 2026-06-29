El riesgo país perforó los 430 puntos y las acciones argentinas subieron hasta 4%

El índice S&P Merval también recuperaba parte del terreno perdido durante la semana anterior y avanzaba 2,9%, impulsado principalmente por las acciones de Banco Francés, que subían 6%; Banco Macro, con 4,2%, y Comercial del Plata, con 3,8%.

Los operadores mantenían el foco en la licitación secundaria del Tesoro, que buscaba completar los últimos US$100 millones del programa de financiamiento por US$2.000 millones destinado a asegurar el pago de los vencimientos de deuda previstos para el próximo 9 de julio.

Además, el mercado seguía de cerca la rueda previa al cierre de mes. Este martes el Banco Central enfrentará una decisión relevante sobre el vencimiento de contratos de dólar futuro por más de US$1042 millones. Al tratarse del cierre mensual, este lunes sería la última jornada en la que los bancos podrían modificar su posición global neta en moneda extranjera, un factor que podría influir sobre la dinámica cambiaria en el corto plazo.