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El riesgo país perforó los 430 puntos y las acciones argentinas subieron hasta 4%

Los mercados acompañaron una jornada positiva para los activos locales, con mejoras en bonos y ADR. El foco también estuvo puesto en el vencimiento de contratos de dólar futuro y en la colocación de deuda del Tesoro.

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El lunes abrió la semana con una baja del riesgo país. (Foto: archivo).

El lunes abrió la semana con una baja del riesgo país. (Foto: archivo).

El riesgo país volvía a bajar este lunes y se ubicaba en 428 puntos básicos, en una jornada en la que los activos argentinos acompañaban el buen clima de los mercados internacionales. Al mismo tiempo, los bonos avanzaban hasta 1,3% y las acciones que cotizan en Nueva York registraban ganancias de hasta 4,2%.

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photoLa empresa tiene cinco días hábiles para presentar cambios o enfrentar una multa de $1.815 millones. (Foto: A24)

El índice elaborado por JP Morgan, que mide la percepción de riesgo de los inversores sobre la deuda argentina, retrocedía nueve puntos respecto del cierre anterior. Aun así, permanecía por encima del piso de los últimos ocho años que había alcanzado a mediados de junio.

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El dólar retrocedió $5 en la jornada de este lunes. (Foto: archivo).

En Wall Street, los ADR argentinos operaban en terreno positivo luego de las fuertes bajas de la semana pasada. Las principales subas correspondían a BBVA, con un avance de 4,2%; Supervielle, con 3%, y Edenor, con 2,9%. En paralelo, los bonos soberanos argentinos también mostraban mejoras de hasta 1,3%.

En la plaza local, el dólar oficial permanecía estable en $1.495 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue retrocedía $5 y se negociaba a $1510.

El índice S&P Merval también recuperaba parte del terreno perdido durante la semana anterior y avanzaba 2,9%, impulsado principalmente por las acciones de Banco Francés, que subían 6%; Banco Macro, con 4,2%, y Comercial del Plata, con 3,8%.

Los operadores mantenían el foco en la licitación secundaria del Tesoro, que buscaba completar los últimos US$100 millones del programa de financiamiento por US$2.000 millones destinado a asegurar el pago de los vencimientos de deuda previstos para el próximo 9 de julio.

Además, el mercado seguía de cerca la rueda previa al cierre de mes. Este martes el Banco Central enfrentará una decisión relevante sobre el vencimiento de contratos de dólar futuro por más de US$1042 millones. Al tratarse del cierre mensual, este lunes sería la última jornada en la que los bancos podrían modificar su posición global neta en moneda extranjera, un factor que podría influir sobre la dinámica cambiaria en el corto plazo.

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