La escalada refleja el deterioro de los bonos soberanos y las renovadas dudas de los inversores sobre el escenario económico y político argentino. En los 25 días de noviembre, el riesgo país aumentó un 40%.

El indicador acumula un incremento del 98,1% desde enero. Para encontrar un registro similar hay que retroceder hasta el 17 de septiembre de 2025, cuando había alcanzado las 1.167 unidades.

En paralelo, el dólar oficial continúa con su tendencia alcista. En el Banco Nación cerró a $1.630, lo que representa el séptimo día consecutivo de aumentos y un nuevo máximo nominal.

Previamente a la apertura de los mercados en Wall Street, el ministro Caputo dijo que el riesgo país sube porque, existe temor en el mercado a que Javier Milei no continúe en el poder.

El comportamiento de los bonos, el dólar y las acciones vuelve a colocar a la Argentina bajo la mirada de los operadores financieros, en un contexto de volatilidad internacional y mayores interrogantes sobre el financiamiento de la deuda.

Wall Street anticipa otra jornada negativa y el riesgo país argentino vuelve a quedar bajo presión

Los mercados financieros internacionales se preparan para una nueva rueda de pérdidas, en un contexto de creciente preocupación por las valuaciones de las empresas tecnológicas y las inversiones vinculadas con la inteligencia artificial. La incertidumbre externa vuelve a impactar sobre los activos argentinos, que llegan a la apertura de este miércoles con fuertes caídas en los bonos, presión cambiaria y un riesgo país que se acerca a los 1.100 puntos básicos.

Los futuros del Nasdaq anticipaban una caída de hasta el 2,5%, mientras que los del S&P 500 retrocedían alrededor del 1,5%. La tendencia negativa también se reflejó en Asia, donde las bolsas de Corea del Sur y Taiwán registraron bajas del 6,1% y el 4,9%, respectivamente.

Nvidia y la inteligencia artificial, en el centro de la preocupación

Una vez más, las compañías tecnológicas concentran la atención de los inversores. En las operaciones previas a la apertura de Wall Street, Nvidia perdía más del 5%, mientras que Anthropic retrocedía otro 6% y cotizaba por debajo de su precio de salida a bolsa.

Dell también caía más del 7%, pese a haber mejorado sus proyecciones, y Workday perdía más del 10% después de presentar ingresos superiores a los esperados.

El mercado comienza a recalcular las valuaciones de las empresas vinculadas con la inteligencia artificial y, especialmente, el costo de financiar las enormes inversiones que requiere el desarrollo de esta tecnología.

Caída de las acciones argentinas en Wall Street, los bonos y sube otra vez el riesgo país. ( Foto: A24)

Argentina enfrenta una nueva presión sobre los bonos y el dólar

El escenario internacional encuentra a los activos argentinos en una posición vulnerable. El dólar mayorista subió $13 y terminó en $1.593, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.796. En tanto, el dólar minorista del Banco Nación llegó a $1.615.

La presión cambiaria también estuvo relacionada con la demanda de cobertura por el pago del bono dólar linked D30N6, por un equivalente de aproximadamente US$1.888 millones en pesos.

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York tampoco escaparon a las pérdidas: YPF retrocedió 3,8%, Cresud cayó 3,1% y Grupo Financiero Galicia perdió 3%.

La licitación del Tesoro, otra prueba para el Gobierno

Este jueves, el Ministerio de Economía enfrentará una nueva licitación de deuda en pesos. El menú incluye ocho instrumentos: Lecap, bonos ajustados por CER, una letra TAMAR, un bono dual y títulos dólar linked.

La operación será una prueba para medir la confianza de los inversores y el costo que deberá afrontar el Gobierno para renovar sus vencimientos.

El dólar del Banco Nación subió 3,5% en noviembre y llegó a $1.630

El dólar oficial en el Banco Nación registró una tendencia alcista durante noviembre y acumuló una suba de $50 en el precio de venta hasta el martes 24, último dato disponible. La cotización pasó de $1.565 al comienzo del mes a $1.630, lo que representa un incremento del 3,5%.

La evolución mostró inicialmente cierta estabilidad. El 2 de noviembre, el billete cotizaba a $1.565 y al día siguiente avanzó a $1.570. Ese valor se mantuvo prácticamente sin cambios durante las primeras dos semanas del mes.

A partir del 16 de noviembre comenzó una suba gradual. El dólar pasó a $1.575, llegó a $1.580 el 18 y alcanzó los $1.585 el jueves 19.

El viernes 20 registró otro avance y cerró a $1.600. Después del fin de semana largo, el martes 24 volvió a subir hasta los $1.615, un nuevo máximo nominal para noviembre.

De esta manera, el tipo de cambio oficial acumuló una suba de $50 en el mes, en un contexto de atención del mercado sobre la política cambiaria del Gobierno y las intervenciones del Banco Central.