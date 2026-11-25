Los mayoristas registraron su primera suba interanual en ocho meses

A diferencia de los supermercados, los autoservicios mayoristas mostraron un crecimiento del 1% interanual en las ventas reales, la primera variación positiva desde enero. El resultado interrumpió una racha de siete meses consecutivos de caídas.

Pese a esta mejora, el balance de los primeros nueve meses del año continúa en terreno negativo, con una retracción acumulada del 2,5%. Además, la comparación mensual desestacionalizada registró una baja del 0,5% frente a agosto.

Registraron su primera suba interanual desde enero, aunque el acumulado de los primeros nueve meses del año todavía se mantiene en terreno negativo. (Foto: Indec).

La facturación de los mayoristas a precios corrientes alcanzó los $398.798 millones, mientras que el ticket promedio fue de $48.405, con una suba nominal del 33,1% interanual.

En cuanto al personal, el sector también mostró una reducción de puestos de trabajo. La cantidad de trabajadores ocupados cayó 7,4% interanual y totalizó 12.667 personas.

Los shoppings desaceleraron el crecimiento

Los centros de compras tuvieron un comportamiento dispar. Las ventas a precios constantes registraron una suba interanual de apenas 0,3% en septiembre, muy por debajo del 3,7% que habían alcanzado en agosto.

En la comparación con el mes anterior, la serie desestacionalizada mostró una caída del 0,8%. El acumulado entre enero y septiembre, por su parte, quedó 1,1% por debajo del mismo período de 2025.

La indumentaria, el calzado, la marroquinería y los artículos deportivos concentraron casi la mitad de las ventas de los shoppings, con una participación del 49,4%. El patio de comidas, los alimentos y los kioscos representaron otro 18,7%.

El promedio de ventas por local activo con operaciones llegó a $109 millones, mientras que la facturación por metro cuadrado alcanzó los $558.364. Ambos valores corresponden a precios corrientes, por lo que no reflejan por sí solos el crecimiento real de la actividad.

Las tarjetas de crédito, el principal medio de pago en supermercados

En las grandes cadenas, las tarjetas de crédito encabezaron los medios de pago utilizados durante septiembre, con operaciones por $997.566 millones. Las tarjetas de débito sumaron $593.213 millones y el efectivo, $430.720 millones.

El resto de los medios de pago totalizó $432.251 millones. En esa categoría, el Indec incluye billeteras virtuales, códigos QR, vales y cuponeras, entre otros instrumentos.

El aumento de la facturación nominal no implica necesariamente que se hayan vendido más productos. Los valores corrientes muestran cuánto dinero ingresó a los comercios, mientras que los índices a precios constantes permiten comparar la evolución de las ventas descontando el efecto de los precios.

En septiembre, las mediciones desestacionalizadas reflejaron caídas en supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compras, pese a las mejoras interanuales registradas en algunos canales.

El organismo estadístico también aclaró que estos relevamientos no deben interpretarse de manera aislada como una medición general del consumo de los hogares, ya que abarcan canales comerciales específicos. Para analizar el consumo total de la economía, el indicador correspondiente es el de las Cuentas Nacionales.