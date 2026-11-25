“¿Dónde estamos yendo?“, quiso saber la actriz, mientras apuntaba la cámara hacia su pareja. Sin demasiadas vueltas, él respondió: ”A ver una casa en las afueras".

Pero lo más llamativo del intercambio llegó segundos después. Matías decidió ponerle una condición al sueño y lanzó una propuesta que tomó completamente desprevenida a Jimena: “Tengo algo para la gente, a ver cuán fiel es tu gente. Si yo llego al millón de seguidores, compro la casa...”.

La reacción de Barón fue de absoluta sorpresa y el video terminó sin que pudiera agregar demasiado. Sin embargo, la propuesta no tardó en generar repercusiones y una seguidora le hizo llegar un mensaje que parecía anticipar lo que podía suceder: “No subestimes el poder de las redes”.

Lejos de tomarlo como una posibilidad remota, la actriz se mostró entusiasmada con el desafío y dejó en claro que conoce muy bien el alcance de su comunidad virtual: “Para mí acaba de cometer un GRAN error si piensa que esto es imposible. Que es muy orgulloso así que si lo logramos, lo va a hacer”.

La actriz, además, no ocultó cuál es el verdadero motor detrás de esta búsqueda. Más allá de la promesa de Matías y del desafío de alcanzar una cifra récord en Instagram, su mayor ilusión es conseguir un espacio pensado para el bienestar de sus animales: “Yo solo quiero mi casa verde para los animalitos así que estoy subidísima a esta viralización”.

Y lo que parecía un desafío difícil de cumplir finalmente se hizo realidad: Palleiro llegó al millón de seguidores en Instagram. De esta manera, el objetivo que él mismo había puesto sobre la mesa quedó cumplido y ahora todas las miradas están puestas en su próxima decisión.

Con la meta alcanzada, ¿mantendrá su palabra y comprará la casa en las afueras que tanto ilusiona a Jimena? Por lo pronto, la actriz ya consiguió que sus seguidores se pusieran en campaña y ahora solo resta esperar que la promesa se transforme en realidad.