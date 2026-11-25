Felicitas Alvite volvió a pedirle perdón a la familia de Walter Armand. (Foto: arhivo)

En ese contexto, la joven buscó diferenciarse del apodo con el que se hizo conocida tras el choque fatal: “Soy Felicitas, no ‘La Toretto’. Eso es un personaje que se inventó de mí”.

Cuántos años de prisión pidieron para Felicitas Alvite

Durante los alegatos, los abogados defensores Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo solicitaron que el hecho sea encuadrado como un homicidio culposo y reclamaron una condena de tres años de prisión.

Si bien reconocieron que el choque fue consecuencia de una maniobra imprudente al volante, rechazaron la calificación de homicidio simple con dolo eventual, sostenida por la Fiscalía y la querella.

Por su parte, el fiscal Martín Chiorazzi solicitó 10 años de prisión y 20 años de inhabilitación para conducir, mientras que los representantes legales de la familia de Walter Armand reclamaron una condena de 11 años de cárcel. La defensa también cuestionó la repercusión mediática del caso y sostuvo que se construyó una imagen distorsionada de la acusada.

La discusión sobre la presunta picada que terminó con la muerte de Walter Armand

Otro de los puntos centrales del juicio fue determinar si Alvite y su amiga Valentina Velázquez participaban de una carrera clandestina antes del impacto fatal. Los abogados de Felicitas cuestionaron que la joven hubiera recorrido tres kilómetros en poco más de dos minutos, tal como sostuvo la acusación.

Además, argumentaron que Alvite seguía al Peugeot 208 conducido por Velázquez porque su amiga conocía mejor las calles de La Plata y no porque estuvieran disputando una carrera ilegal.

La Fiscalía pidió 10 años de prisión, mientras que su defensa solicitó una pena de tres años. (Foto: archivo)

Velázquez llegó a juicio acusada de participar en una prueba ilegal de velocidad. Para ella, la Fiscalía solicitó tres años de prisión de ejecución condicional, seis años de inhabilitación para conducir y la realización de un curso de educación vial.

Sin embargo, su defensora oficial, Raquel Ponzinibio, pidió la absolución al considerar que no se acreditó la existencia de una picada ni de una maniobra que vinculara a su asistida con el choque fatal. “No corrimos picada, eso es todo. Muchísimas gracias”, fueron las últimas palabras de Velázquez ante los jueces.

Con el debate concluido, la expectativa está puesta en el próximo 21 de diciembre, cuando el tribunal dará a conocer su decisión.