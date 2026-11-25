Luana planteó entonces si las diferencias podían estar relacionadas con los distintos estilos de vida de ambos. Sin embargo, el joven evitó señalar a Marta como la responsable de esa situación y aclaró: “No sé si de joda, en la de ella también”.

Otro de los interrogantes llegó de la mano de Lolo Poggio, quien quiso saber cuánto había durado el romance. Aunque Luana calculó que habían estado juntos alrededor de un año y medio, Alan se encargó de corregirla: “No, menos”.

Por qué terminó la relación de Marta Fort con Alan Simone

La conversación tomó otro tono cuando Fede Lezcano quiso ir un paso más allá y le preguntó directamente cuál había sido el motivo de la separación. En ese momento, Simone prefirió poner un límite y dejó entrever que el desenlace no había sido precisamente amistoso.

“No, es que pasa que nosotros terminamos un poco mal, entonces no quiero hablar”, expresó, dejando en claro que todavía hay cuestiones de aquella historia que prefiere no exponer públicamente.

La posibilidad de que los celos o la aparición de una tercera persona hubieran influido en la ruptura también apareció durante la charla. Fue Titi Tcherkaski quien planteó esa hipótesis, pero el exparticipante de Gran Hermano fue tajante al descartarla: “Nunca tuvimos un problema por un tercero”.

Sin dar demasiados detalles sobre las situaciones que atravesaron, Alan terminó ofreciendo una explicación más general sobre lo que los llevó a tomar caminos separados. “Cosas personales de nosotros que no... No éramos compatibles”, concluyó.