Ni Una Menos denunció el endeudamiento como una forma de violencia económica y advirtió sobre el impacto de las decisiones políticas en la vida de las mujeres. (Foto: redes sociales).

Además de integrantes de distintas organizaciones sociales, participaron familiares de víctimas de femicidios, que acompañaron los reclamos en el marco de la jornada.

El comunicado del Ni Una Menos

En un comunicado difundido este miércoles, “Ni Una menos” puso el foco en el endeudamiento como una forma de violencia económica y cuestionó las consecuencias de las decisiones políticas y económicas sobre las condiciones de vida de las mujeres.

“Denunciamos que la violencia económica no ocurre solamente dentro de los hogares: también se produce y profundiza a través de decisiones políticas y económicas que condicionan nuestras posibilidades de vivir con dignidad. En muchos casos, lo que está en juego no es solamente la economía de las familias, sino la vida misma”, señalaron.

La convocatoria comenzó a las 16 en Tribunales y avanzó hacia el Congreso, con reclamos contra la violencia machista y los femicidios. (Foto: Reuters).

El colectivo también advirtió que octubre de 2026 registró una de las cifras más altas de femicidios desde que existen estadísticas y mencionó el crimen de Nancy Godoy como un ejemplo de la escalada de violencia patriarcal.

En el cierre del mensaje, las organizaciones convocaron a una acción federal con la participación de agrupaciones feministas, transfeministas, sociales, políticas, sindicales y comunitarias de distintos puntos del país.

“Porque endeudarse para sobrevivir no puede ser un proyecto de país. Porque el Estado y el mercado son responsables. Y porque frente a quienes nos endeudan para dejarnos morir, respondemos con organización colectiva”, concluyeron.