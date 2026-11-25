La convocatoria por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres reunió este miércoles a organizaciones sociales, feministas y familiares de víctimas de femicidios en una movilización desde Tribunales hasta el Congreso.
En el marco del 25N, el colectivo convocó a una movilización desde Tribunales y denunció que las decisiones políticas y económicas profundizan la violencia contra las mujeres.
Organizaciones feministas, sociales y familiares de víctimas de femicidios se movilizaron este miércoles en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. (Foto: Reuters).
La convocatoria por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres reunió este miércoles a organizaciones sociales, feministas y familiares de víctimas de femicidios en una movilización desde Tribunales hasta el Congreso.
La marcha, impulsada por el colectivo “Ni una menos”, comenzó a las 16, con el objetivo de reclamar contra el aumento de la violencia y el odio por razones de género. “Te convocamos a salir a las calles para decir basta frente al aumento de la violencia y el odio por razones de género”, expresó la organización en sus redes sociales.
La concentración se realizó frente al Palacio de Tribunales y coincidió con la primera presentación del informe de gestión de Diego Santilli, actual jefe de Gabinete, ante el Congreso.
Además de integrantes de distintas organizaciones sociales, participaron familiares de víctimas de femicidios, que acompañaron los reclamos en el marco de la jornada.
En un comunicado difundido este miércoles, “Ni Una menos” puso el foco en el endeudamiento como una forma de violencia económica y cuestionó las consecuencias de las decisiones políticas y económicas sobre las condiciones de vida de las mujeres.
“Denunciamos que la violencia económica no ocurre solamente dentro de los hogares: también se produce y profundiza a través de decisiones políticas y económicas que condicionan nuestras posibilidades de vivir con dignidad. En muchos casos, lo que está en juego no es solamente la economía de las familias, sino la vida misma”, señalaron.
El colectivo también advirtió que octubre de 2026 registró una de las cifras más altas de femicidios desde que existen estadísticas y mencionó el crimen de Nancy Godoy como un ejemplo de la escalada de violencia patriarcal.
En el cierre del mensaje, las organizaciones convocaron a una acción federal con la participación de agrupaciones feministas, transfeministas, sociales, políticas, sindicales y comunitarias de distintos puntos del país.
“Porque endeudarse para sobrevivir no puede ser un proyecto de país. Porque el Estado y el mercado son responsables. Y porque frente a quienes nos endeudan para dejarnos morir, respondemos con organización colectiva”, concluyeron.