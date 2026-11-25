Con la nueva disposición, Tapia tuvo que transferir otros $20 millones a una cuenta del Banco Nación para completar los $50 millones exigidos por la Justicia.

Además, el juez modificó la modalidad para formalizar el compromiso de cumplir con las condiciones de salida del país. Hasta ahora, el titular de la AFA podía firmar el acta de manera digital, pero Amarante ordenó que el trámite se realice presencialmente en los tribunales.

Por ese motivo, antes de viajar a Colombia, Tapia se presentó en la sede de los tribunales en lo Penal Económico, ubicada en el barrio porteño de Retiro.

Los viajes de Tapia por compromisos con la Conmebol y la FIFA

El presidente de la AFA tiene una agenda internacional que incluye distintos eventos deportivos durante las próximas semanas. Entre ellos, la final de la Copa Libertadores en Uruguay, una reunión de la Comisión de las Reglas del Juego de la FIFA en Suiza y el sorteo del Mundial femenino de 2027 en Brasil.

La autorización judicial también contempla su viaje a Colombia, en el marco de sus compromisos institucionales.

Las causas judiciales que complican a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Las restricciones para salir del país se enmarcan en la causa que investiga a la AFA por la presunta apropiación indebida de impuestos y recursos de la seguridad social por más de $19.300 millones.

A fines de marzo, el juez Amarante procesó a Tapia y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, y dispuso embargos sobre sus bienes por $350 millones para cada uno. La medida también alcanzó al exsecretario general Víctor Blanco, al actual secretario general Cristian Malaspina y al gerente general Gustavo Lorenzo.

Pablo Toviggino también está procesado en la causa por presunta apropiación indebida de impuestos y recursos de la seguridad social que investiga a la AFA. (Foto: archivo).

La investigación comenzó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusó a la institución de retener fondos correspondientes a obligaciones impositivas y previsionales sin ingresarlos al fisco dentro de los plazos legales.

El 26 de junio, la Cámara en lo Penal Económico confirmó los procesamientos de los dirigentes, lo que dejó al expediente más cerca de una eventual elevación a juicio oral.

En paralelo, Amarante investiga la presunta utilización de facturas apócrifas por $290 millones durante 2024 y 2025.

Tapia también enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito vinculada a su desempeño como funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). En septiembre, la Justicia ordenó levantar su secreto fiscal y bancario a pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, con el objetivo de reconstruir su evolución patrimonial, ingresos y movimientos financieros.

A estos expedientes se suma la causa por la mansión de Pilar atribuida a Toviggino. La semana pasada, la Corte Suprema resolvió por unanimidad que la investigación vuelva al juzgado federal de Daniel Rafecas, quien deberá avanzar en la reconstrucción del origen de los fondos utilizados para adquirir la propiedad y determinar si existe una posible vinculación con la AFA.

Por último, el empresario Guillermo Tofoni pidió que se investigue a otras cinco sociedades radicadas en el exterior que habrían intervenido en la administración de los ingresos de la entidad por contratos comerciales y partidos amistosos de la selección argentina.