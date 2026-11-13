La industria trabajó al 60,1% de su capacidad instalada en septiembre, el nivel más alto de los últimos 11 meses

En el otro extremo, la actividad metalmecánica, excluida la fabricación de automotores, registró el nivel más bajo, con apenas el 40,5%. También quedaron por debajo del promedio general los productos textiles (44,1%), los productos de caucho y plástico (44,8%), la industria automotriz (49,5%), los productos del tabaco (50,2%), la edición e impresión (59,8%) y las sustancias y productos químicos (60%).

La refinación de petróleo encabezó el ranking de septiembre, con una utilización del 82,9% de su capacidad instalada. (Foto: archivo)

Los sectores que registraron caídas interanuales

Entre las actividades que mostraron retrocesos respecto de septiembre del año pasado se encontró la industria química. Su nivel de utilización pasó del 63,7% al 60%. El Indec vinculó este resultado con una menor producción de materias primas plásticas y caucho sintético.

“En efecto, según datos del índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), las materias primas plásticas y caucho sintético presentan una disminución interanual de 21,8%”, sostuvo el organismo.

La metalmecánica, sin contar al sector automotor, también tuvo un desempeño inferior al de un año atrás. La utilización de sus instalaciones descendió del 44,2% al 40,5%, en un contexto de menor fabricación de maquinaria agropecuaria y aparatos de uso doméstico, que registra una caída de 23,6%.

Según el Indec, la caída de la industria automotriz estuvo relacionada con una menor cantidad de vehículos fabricados por las terminales. (Foto: archivo)

La industria automotriz tampoco logró recuperar los niveles de utilización de 2025. En septiembre alcanzó el 49,5%, frente al 57,1% registrado durante el mismo mes del año anterior. Según el Indec, la caída estuvo relacionada con una menor cantidad de vehículos fabricados por las terminales automotrices.

Otro retroceso interanual se observó en la refinación de petróleo. Pese a conservar el primer puesto entre los sectores con mayor utilización de la capacidad instalada, pasó del 88,9% en septiembre de 2025 al 82,9% en el mismo mes de este año. El organismo atribuyó la baja a una reducción en el procesamiento de petróleo crudo.

Papel y cartón y edición e impresión mostraron mejoras

Entre los rubros que consiguieron avances interanuales se destacó la industria del papel y cartón, que elevó la utilización de su capacidad instalada del 65% al 70,7%.

El incremento estuvo acompañado por una mayor actividad en la fabricación de papel y productos derivados. “De acuerdo con datos del IPI manufacturero, la fabricación de papel y productos de papel presenta un aumento interanual de 5,4% en septiembre de 2026”, señaló el Indec.

También mejoró el desempeño de la actividad de edición e impresión. En este caso, el indicador pasó del 56,2% registrado en septiembre de 2025 al 59,8% durante el mismo mes de 2026.

“Según el IPI manufacturero, la actividad de edición e impresión registra un incremento interanual de 6,2% en el mes bajo observación”, sostuvo el organismo estadístico.