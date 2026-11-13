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La industria trabajó al 60,1% de su capacidad instalada en septiembre, el nivel más alto de los últimos 11 meses

El indicador registró una mejora de un punto porcentual respecto de agosto, pero quedó 1,3 puntos por debajo del nivel alcanzado en septiembre de 2025. La refinación de petróleo encabezó los sectores con mayor utilización, mientras que la industria metalmecánica volvió a ubicarse en el último lugar.

La industria trabajó al 60

La industria trabajó al 60,1% de su capacidad instalada en septiembre. (Foto: archivo).

La industria argentina utilizó el 60,1% de su capacidad instalada durante septiembre, el registro más elevado de los últimos 11 meses y el mejor resultado de 2026. Sin embargo, el indicador difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos(Indec) mostró un retroceso de 1,3 puntos porcentuales en comparación con el mismo período de 2025, cuando había alcanzado el 61,4%.

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En relación con agosto, cuando el índice corregido había sido del 59,1%, se produjo una recuperación de un punto porcentual. El relevamiento también mostró diferencias entre las distintas actividades industriales, ya que siete de los 12 sectores relevados quedaron por debajo del promedio general, mientras que los cinco restantes lo superaron.

La utilización de la capacidad instalada permite conocer qué porcentaje del potencial de producción de las fábricas se encuentra efectivamente en funcionamiento.

Qué sectores industriales tuvieron mayor y menor actividad

La refinación de petróleo encabezó el ranking de septiembre, con una utilización del 82,9% de su capacidad instalada. Detrás se ubicaron la industria del papel y cartón, con el 70,7%; alimentos y bebidas, con el 69,5%; las industrias metálicas básicas, con el 69,2%; y los productos minerales no metálicos, con el 61,4%.

En el otro extremo, la actividad metalmecánica, excluida la fabricación de automotores, registró el nivel más bajo, con apenas el 40,5%. También quedaron por debajo del promedio general los productos textiles (44,1%), los productos de caucho y plástico (44,8%), la industria automotriz (49,5%), los productos del tabaco (50,2%), la edición e impresión (59,8%) y las sustancias y productos químicos (60%).

La refinaci&oacute;n de petr&oacute;leo encabez&oacute; el ranking de septiembre, con una utilizaci&oacute;n del 82,9% de su capacidad instalada. (Foto: archivo)

La refinación de petróleo encabezó el ranking de septiembre, con una utilización del 82,9% de su capacidad instalada. (Foto: archivo)

Los sectores que registraron caídas interanuales

Entre las actividades que mostraron retrocesos respecto de septiembre del año pasado se encontró la industria química. Su nivel de utilización pasó del 63,7% al 60%. El Indec vinculó este resultado con una menor producción de materias primas plásticas y caucho sintético.

“En efecto, según datos del índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), las materias primas plásticas y caucho sintético presentan una disminución interanual de 21,8%”, sostuvo el organismo.

La metalmecánica, sin contar al sector automotor, también tuvo un desempeño inferior al de un año atrás. La utilización de sus instalaciones descendió del 44,2% al 40,5%, en un contexto de menor fabricación de maquinaria agropecuaria y aparatos de uso doméstico, que registra una caída de 23,6%.

Seg&uacute;n el Indec, la ca&iacute;da de la industria automotriz estuvo relacionada con una menor cantidad de veh&iacute;culos fabricados por las terminales. (Foto: archivo)

Según el Indec, la caída de la industria automotriz estuvo relacionada con una menor cantidad de vehículos fabricados por las terminales. (Foto: archivo)

La industria automotriz tampoco logró recuperar los niveles de utilización de 2025. En septiembre alcanzó el 49,5%, frente al 57,1% registrado durante el mismo mes del año anterior. Según el Indec, la caída estuvo relacionada con una menor cantidad de vehículos fabricados por las terminales automotrices.

Otro retroceso interanual se observó en la refinación de petróleo. Pese a conservar el primer puesto entre los sectores con mayor utilización de la capacidad instalada, pasó del 88,9% en septiembre de 2025 al 82,9% en el mismo mes de este año. El organismo atribuyó la baja a una reducción en el procesamiento de petróleo crudo.

Papel y cartón y edición e impresión mostraron mejoras

Entre los rubros que consiguieron avances interanuales se destacó la industria del papel y cartón, que elevó la utilización de su capacidad instalada del 65% al 70,7%.

El incremento estuvo acompañado por una mayor actividad en la fabricación de papel y productos derivados. “De acuerdo con datos del IPI manufacturero, la fabricación de papel y productos de papel presenta un aumento interanual de 5,4% en septiembre de 2026”, señaló el Indec.

También mejoró el desempeño de la actividad de edición e impresión. En este caso, el indicador pasó del 56,2% registrado en septiembre de 2025 al 59,8% durante el mismo mes de 2026.

“Según el IPI manufacturero, la actividad de edición e impresión registra un incremento interanual de 6,2% en el mes bajo observación”, sostuvo el organismo estadístico.

En pocas palabras

  • Industria argentina: Utilizó el 60,1% de su capacidad instalada en septiembre, el nivel más alto de los últimos 11 meses.
  • Sectores destacados: La refinación de petróleo encabezó la actividad con 82,9%, seguida por papel y cartón (70,7%) y alimentos y bebidas (69,5%).
  • Retrocesos interanuales: La industria química, metalmecánica y automotriz registraron caídas en su nivel de utilización respecto a septiembre de 2025.
Resumen generado por Thinkindot AI
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