Nuevo techo: hasta cuánto puede subir la cotización del dólar oficial sin la intervención del BCRA

Además hay un dato adicional que juega a favor del BCRA. Con la inflación de octubre (2,22%), el acumulado de enero a octubre para el IPC es del 26,3%. En el mismo período, el dólar, en relación al peso, sólo subió un 5,2%.

Por lo tanto, si se le aplicara la inflación acumulada dada por el IPC, como a cualquier otro bien, el dólar, este viernes, debería estar a 1.888 pesos. Unos 150 pesos por debajo del techo previsto para el mes de diciembre. Mucho margen para el BCRA.

Una banda cambiaria que eleva el techo para comodidad del Central

El país está entrando rápiamente en la pelea electoral. Ante ese hecho, tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, hablaron de tener "espaldas" para afrontar una "eventual corrida" por la turbulencia de la política en 2027.

Milei dijo que tiene una "bazuca de dólares" para esa eventualidad. Y el ministro Luis Caputo aseguró que la Argentina ya tiene el dinero necesario - divisas - para hacer frente a los compromisos externos y que, además, se mantienen tanto el swap con China como con Estados Unidos.

Además de todo eso, la tasa de inflación hace que se adapte desde diciembre la banda cambiaria. Es la norma que impuso el BCRA el 11 de abril de 2025 para que intervenga para mantener el nivel del dólar en relación al peso. Si baja mucho, vende pesos o compra dólares. Al contrario, si se acerca al techo, vuelca dólares al mercado para que no siga subiendo.

El 2,2% de octubre del IPC hace que para diciembre, el dólar pueda tener un techo de 2.038,88 pesos sin que el Central deba intervenir vendiendo divisas. Un marco mucho más alto que lo que dijo el vocero presidendial en una conferencia de prensa: "Que llegue a $1.800 en los próximos meses es una posibilidad", declaró Adrián Ravier.

Un amplio margen de maniobra con la divisa

El dólar estaba en el primer día hábil de este año estaba en 1.495 pesos (oficial). Al jueves 12, el oficial cerró a $1.570. Es decir, una variación de apenas el 5% en lo que va del año. La inflación fue del 263% acumulada de enero a octubre.

Para llegar a los $1.800 por dólar, nuestra moneda debería perder un 14% frente a la divisa estadounidense. Y para llegar a los 2.038,88 pesos en diciembre, la variación debería ser del 30%. Solo entonces, el Banco Central estaría autorizado a intervenir en el mercado para "frenar" esa eventual "suba".

Es decir, tiene un muy ampio margen de maniobra tras el índice de la inflación que ningún consultor económico acertó a adelantar. El FMI dijo en la conferencia habitual de los jueves que el riesgo país sube por factores "externos e internos". Pero, pese a ello, el Gobierno debe seguir con su plan económico. La modificación de la banda cambiaria es una de esas medidas. Con un dólar que no sigue a la inflación.