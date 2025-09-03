En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Riesgo país
Dólar
Mercados financieros

El riesgo país sube y llega a su nivel más alto desde el acuerdo con el FMI en abril

En medio de la incertidumbre por el resultado de las elecciones, el indicador volvió a escalar y llegó casi a los 900 puntos básicos. Cómo cotizó el dólar.

Luego de los anuncios del Gobierno el pasado sábado

Luego de los anuncios del Gobierno el pasado sábado, el riesgo país toca máximos de más de un mes en el arranque de la semana. (Foto archivo)

La intervención del Gobierno en el mercado de cambios hizo que el dólar bajara su cotización. Se "estacionó" desde este martes en torno a los $1.375. Sin embargo, los mercados financieros internacionales siguen con mucha atención el particular momento económico y político del país y del gobierno del presidente Javier Milei. La elección bonaerense del domingo, anticipo de lo que puede suceder en octubre, hizo que el primer mandatario se metiera de lleno en la campaña para elegir autoridades legislativas y de los consejos deliberantes en Buenos Aires.

Leé también El riesgo país arriba de los 1.000 puntos y los bonos argentinos cerraron a la baja
Los mercados mundiales frenaron las caídas y lo mismo pasa con las acciones argentinas en Wall Street. (Foto: Gentileza NYSE)

Esta incertidumbre impacta en los mercados, algo que se refleja en tres elementos. El primero de ellos es que las acciones de empresas nacionales que cotizan en Wall Street están casi todas en rojo en los indicadores. La caída, que sigue a la de este martes, está entre el 02% y el 3,3%. Solo tres empresas líderes suben el valor de su cápita, pero en ningún caso llega al 1% de mejora.

Por su parte, los bonos soberanos también cayeron un 2%, como consecuencia del movimiento dispuesto por el Tesoro Nacional para intervenir en el mercado del dólar. El acuerdo con el FMI no permite usar las reservas del Banco Central para contener al dólar. Por eso, la acción desde el Tesoro.

El otro elemento importante es el riesgo país, el indicador del banco JP Morgan sobre el grado de confianza para las inversiones. El Gobierno repite que con la baja de la inflación (todavía no llegó al 1% mensual esperado) y el superávit fiscal, las inversiones extranjeras o créditos para empresas argentinas regresarían. Pero para ello, el riesgo país debería ser menor a los 400 o 350 puntos. Eso no solo no ocurrió, sino que ese indicador sigue subiendo, lo que hace imposible endeudarse en el exterior.

El nivel más alto desde el nuevo acuerdo con el FMI

La situación política y económica hacen que el riesgo país suba. En rigor, desde el acuerdo anunciado con el Fondo Monetario Internacional, en lugar de bajar, comenzó a subir hasta este día.

La medición llegó este miércoles a los 898 puntos básicos, una suba de 68 unidades con respecto al lunes (un 8,2% de aumento). De esa manera, el indicador, clave para medir el costo del endeudamiento en la Argentina, alcanza el peor valor desde mediados de abril.

Riesgo País 3 9
El Riesgo País, cerca de los 900 puntos, lejos del crédito internacional. (Foto: A24.com)

El Riesgo País, cerca de los 900 puntos, lejos del crédito internacional. (Foto: A24.com)

Desde la llegada de Javier Milei al poder, estos fueron algunos de los momentos más importantes en la evolución del riesgo Ppaís:

  • Diciembre de 2023: 1925 puntos
  • Enero de 2024: 2102 puntos
  • Abril de 2024: 1200 puntos
  • Julio de 2024: 1600 puntos
  • Abril de 2025: 890 puntos
  • Septiembre de 2025: 850-898 puntos
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Riesgo país Dólar FMI
Notas relacionadas
Dólar y dólar blue: tras la última suba, a cuánto cotizan este martes
Expectativa en los mercados por el comportamiento del dólar oficial tras la fuerte suba en septiembre
Lunes complicado en los mercados: el dólar oficial subió y cayeron las acciones argentinas
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar