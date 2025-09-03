El riesgo país sube y llega a su nivel más alto desde el acuerdo con el FMI en abril

El nivel más alto desde el nuevo acuerdo con el FMI

La situación política y económica hacen que el riesgo país suba. En rigor, desde el acuerdo anunciado con el Fondo Monetario Internacional, en lugar de bajar, comenzó a subir hasta este día.

La medición llegó este miércoles a los 898 puntos básicos, una suba de 68 unidades con respecto al lunes (un 8,2% de aumento). De esa manera, el indicador, clave para medir el costo del endeudamiento en la Argentina, alcanza el peor valor desde mediados de abril.

El Riesgo País, cerca de los 900 puntos, lejos del crédito internacional. (Foto: A24.com)

Desde la llegada de Javier Milei al poder, estos fueron algunos de los momentos más importantes en la evolución del riesgo Ppaís: