El riesgo país sube y llega a su nivel más alto desde el acuerdo con el FMI en abril

La intervención del Gobierno en el mercado de cambios hizo que el dólar bajara su cotización. Se "estacionó" desde este martes en torno a los $1.375. Sin embargo, los mercados financieros internacionales siguen con mucha atención el particular momento económico y político del país y del gobierno del presidente Javier Milei. La elección bonaerense del domingo, anticipo de lo que puede suceder en octubre, hizo que el primer mandatario se metiera de lleno en la campaña para elegir autoridades legislativas y de los consejos deliberantes en Buenos Aires.