El desempleo subió levemente al 7,9% en el segundo trimestre de 2026

La tasa de empleo, en tanto, se ubicó en 45% y no presentó una diferencia significativa en la comparación interanual.

En paralelo, uno de los principales cambios del mercado laboral estuvo en la informalidad. El porcentaje de ocupados con empleo informal llegó al 45%, por encima del 43,2% registrado un año atrás.

En los 31 aglomerados urbanos relevados, el Indec contabilizó alrededor de 6,1 millones de personas con empleo informal, unas 348.000 más que durante el segundo trimestre de 2025.

El organismo estadístico incorporó desde este trimestre una nueva sección específica sobre informalidad laboral, con información desagregada según distintas características de la población ocupada. Según explicó, estos datos permiten complementar las principales tasas del mercado de trabajo y conocer cómo se distribuye el empleo según su condición de formalidad.

Dentro de esa composición también se observó un cambio entre los trabajadores por cuenta propia. Su participación dentro del empleo informal pasó del 34,3% al 37,3% en un año.

La subocupación, que contempla a quienes trabajan menos de 35 horas semanales y están disponibles para trabajar más horas, alcanzó el 11,5% durante el segundo trimestre.

El desempleo según las regiones

El mercado laboral presentó diferencias importantes según la zona del país. La región Pampeana registró la mayor tasa de desocupación, con 9,7%, mientras que el Noroeste tuvo el nivel más bajo, con 4,3%.

Entre los principales aglomerados urbanos, Gran Rosario encabezó el registro con 11,5%, seguido por Gran Córdoba, con 10,5%. En los partidos del Gran Buenos Aires, la desocupación llegó al 8,8%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires fue del 5,6%.

También se observó una diferencia según el tamaño de los centros urbanos. En los aglomerados de 500.000 habitantes o más, la tasa de desempleo alcanzó el 8,3%, frente al 6% registrado en aquellos de menor población.

En los aglomerados del interior del país, además, el Indec detectó una suba estadísticamente significativa de la desocupación: pasó del 6,8% en el primer trimestre al 7,6% en el segundo.

Así, el segundo trimestre mostró un mercado laboral con una tasa de desempleo prácticamente estable en términos estadísticos, pero con un aumento de la informalidad y una mayor participación de los trabajadores por cuenta propia dentro de ese universo.