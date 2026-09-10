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Acciones y bonos argentinos operan en alza mientras el riesgo país continúa por debajo de los 500 puntos

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registran fuertes subas este jueves, con avances de hasta 5,7%, mientras el riesgo país se mantiene en 491 puntos y acumula una baja superior al 4% desde fines de agosto. El desempeño de los activos locales se da en medio de un contexto internacional marcado por la caída de los mercados estadounidenses y el salto del precio del petróleo.

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Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registran fuertes subas este jueves

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registran fuertes subas este jueves, con avances de hasta 5,7%, mientras el riesgo país se mantiene en 491 puntos. (Foto: Reuters)

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registran subas este jueves, mientras el riesgo país se mantiene por debajo de los 500 puntos básicos. En ese contexto, los bonos soberanos también operan mayormente en terreno positivo, pese a un escenario internacional marcado por la caída de los principales índices estadounidenses y la fuerte suba del petróleo.

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Las acciones argentinas operaron en alza en el inicio de septiembre. (Foto: archivo).

Entre las compañías argentinas con mejor desempeño de la jornada se destaca Cresud, que avanza 5,7%. También muestran ganancias YPF, con una mejora de 3%, Mercado Libre, con una suba de 2,4%, y Transportadora Gas del Sur, que trepa 2,4%.

Los bonos soberanos también operan mayormente en terreno positivo, pese a un escenario internacional marcado por la caída de los principales índices estadounidenses y la fuerte suba del petróleo. (Foto: Reuters)

Los bonos soberanos también operan mayormente en terreno positivo, pese a un escenario internacional marcado por la caída de los principales índices estadounidenses y la fuerte suba del petróleo. (Foto: Reuters)

El riesgo país sigue debajo de los 500 puntos

La mejora de los activos argentinos coincide con la continuidad del riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos, un umbral que el mercado monitorea de cerca.

El indicador elaborado por JP Morgan se ubica este jueves en 491 puntos, sin cambios respecto del cierre previo. El miércoles había descendido desde las 494 unidades y finalizó la rueda en 491.

La evolución reciente muestra una reducción sostenida. El 21 de agosto el índice se encontraba en 505 puntos, durante ese mes llegó a alcanzar un máximo de 532 y comenzó septiembre en 501 unidades. El miércoles 3 cerró en 494 puntos y desde entonces permanece por debajo de la barrera de los 500.

Por su parte, los bonos soberanos en dólares también exhiben un desempeño favorable en la plaza local. El AL30 avanza cerca de 0,6% en pesos y 0,3% en su versión en dólares. Por su parte, el GD30 muestra una mejora próxima a 0,4% en moneda local.

La mejora de los activos argentinos coincide con la continuidad del riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos. (Foto: archivo)

La mejora de los activos argentinos coincide con la continuidad del riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos. (Foto: archivo)

Wall Street retrocede en una jornada marcada por la tensión energética

Los mercados internacionales operan con cautela este jueves en un contexto atravesado por el encarecimiento del petróleo y el avance de las tasas de la deuda estadounidense. En Nueva York, los principales indicadores bursátiles muestran números negativos. El Dow Jones cede cerca de 0,3%, el S&P 500 baja 0,6% y el Nasdaq registra una caída próxima al 1%.

Uno de los focos de atención de los inversores vuelve a estar en el mercado energético. El barril de Brent superó nuevamente los US$ 100 y llegó a negociarse alrededor de US$ 107, impulsado por el recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente. La escalada alimenta los temores sobre un posible impacto en la evolución de los precios a nivel global.

Al mismo tiempo, la deuda de Estados Unidos continúa bajo la lupa de los operadores. El rendimiento del bono del Tesoro a diez años se aproximó al 5%, una referencia que no se observaba desde antes de la crisis financiera internacional de 2008.

Las expectativas del mercado también se concentran en los próximos movimientos de los bancos centrales. En Europa, el Banco Central Europeo resolvió elevar la tasa de referencia en 25 puntos básicos y la ubicó en 2,5%. En tanto, la Reserva Federal estadounidense definirá la semana próxima su próxima decisión de política monetaria.

En pocas palabras

  • Acciones argentinas: Suben hasta 5,7% en Wall Street, impulsadas por Cresud y YPF.
  • Riesgo país: Se mantiene por debajo de los 500 puntos, en 491 unidades, tras baja de agosto.
  • Mercados globales: Wall Street retrocede por tensión energética y tasas de EE.UU.
Resumen generado por Thinkindot AI
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