Acciones y bonos argentinos operan en alza mientras el riesgo país continúa por debajo de los 500 puntos

La evolución reciente muestra una reducción sostenida. El 21 de agosto el índice se encontraba en 505 puntos, durante ese mes llegó a alcanzar un máximo de 532 y comenzó septiembre en 501 unidades. El miércoles 3 cerró en 494 puntos y desde entonces permanece por debajo de la barrera de los 500.

Por su parte, los bonos soberanos en dólares también exhiben un desempeño favorable en la plaza local. El AL30 avanza cerca de 0,6% en pesos y 0,3% en su versión en dólares. Por su parte, el GD30 muestra una mejora próxima a 0,4% en moneda local.

La mejora de los activos argentinos coincide con la continuidad del riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos. (Foto: archivo)

Wall Street retrocede en una jornada marcada por la tensión energética

Los mercados internacionales operan con cautela este jueves en un contexto atravesado por el encarecimiento del petróleo y el avance de las tasas de la deuda estadounidense. En Nueva York, los principales indicadores bursátiles muestran números negativos. El Dow Jones cede cerca de 0,3%, el S&P 500 baja 0,6% y el Nasdaq registra una caída próxima al 1%.

Uno de los focos de atención de los inversores vuelve a estar en el mercado energético. El barril de Brent superó nuevamente los US$ 100 y llegó a negociarse alrededor de US$ 107, impulsado por el recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente. La escalada alimenta los temores sobre un posible impacto en la evolución de los precios a nivel global.

Al mismo tiempo, la deuda de Estados Unidos continúa bajo la lupa de los operadores. El rendimiento del bono del Tesoro a diez años se aproximó al 5%, una referencia que no se observaba desde antes de la crisis financiera internacional de 2008.

Las expectativas del mercado también se concentran en los próximos movimientos de los bancos centrales. En Europa, el Banco Central Europeo resolvió elevar la tasa de referencia en 25 puntos básicos y la ubicó en 2,5%. En tanto, la Reserva Federal estadounidense definirá la semana próxima su próxima decisión de política monetaria.