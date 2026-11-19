El deterioro también se trasladó a las acciones de compañías locales que operan en Wall Street. Los papeles argentinos profundizaron las pérdidas y registraron retrocesos superiores al 5% en algunos casos.

Banco Supervielle encabezó las bajas, con un descenso del 5,7%, seguido por Globant, que perdió 5,4%. También operaron en terreno negativo BBVA e YPF, ambas con caídas del 4,1%.

Los papeles argentinos profundizaron las pérdidas y registraron retrocesos superiores al 5% en algunos casos. (Foto: archivo)

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval había mostrado un leve avance del 0,1%, hasta los 82.155 puntos, aunque medido en dólares había retrocedido un 1,2%, hasta las 47 unidades. El comportamiento de los activos locales se mantuvo condicionado por la tendencia negativa de los mercados internacionales.

El dólar oficial volvió a subir y alcanzó los $1.585 en el Banco Nación

En el mercado cambiario, el dólar minorista del Banco Nación aumentó $5 y cerró a $1.585, un nuevo máximo nominal. Por su parte, el tipo de cambio mayorista terminó en $1.565, con una suba de $5,50 respecto del cierre anterior.

Los dólares financieros también avanzaron durante la jornada. El MEP se ubicó en $1.637, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.741. De esta manera, la diferencia entre el CCL y el tipo de cambio mayorista se amplió a aproximadamente el 11,2%.

En tanto, el dólar blue había alcanzado los $1.640, de acuerdo con las cotizaciones informadas durante la jornada.

El dólar minorista del Banco Nación aumentó $5 y cerró a $1.585, un nuevo máximo nominal. (Foto: archivo)

A pesar de las subas recientes, el dólar oficial acumula un incremento del 7,2% en lo que va de 2026, frente a una inflación del 26,3% registrada hasta octubre.