Estos factores se suman en la preocupación por 2027: los inversores miran los vencimientos de deuda, la capacidad de acumular reservas y las necesidades de financiamiento del Tesoro. La semana próxima vencen unos $25 billones, en diciembre $37 billones y en enero $42 billones.

Los números rojos del jueves

El indicador que elabora JP Morgan cerró en 931 puntos, después de avanzar 83 unidades en una sola jornada, una suba del 9,8% respecto de los 848 puntos del miércoles. Con el nuevo dato de 1038, se supera el nivel más alto que era 939 puntos registrado el 6 de noviembre. Cifra que contrasta con la más baja en el gobierno de Javier Milei, hace apenas 4 meses y medio, cuando llegó a los 404 puntos.

El castigo comenzó por los títulos de deuda. Los bonos Globales y Bonares en dólares perdieron alrededor de 3% en promedio, con retrocesos que llegaron a casi 4% en algunas emisiones. La caída de los precios de los títulos argentinos elevó el rendimiento que exigen los inversores para financiar al país y, por consecuencia, disparó el riesgo país.

En Wall Street, los ADR argentinos también sufrieron una jornada de fuertes pérdidas. Banco Supervielle encabezó las bajas, con un desplome de 10,4%, seguido por Galicia (-6,2%), BBVA (-6,4%) e YPF (-5,1%). El Merval porteño retrocedió cerca de 2% en pesos.

El deterioro financiero coincidió con una semana de presión cambiaria. El dólar minorista llegó a un nuevo récord nominal de $1.595 en el Banco Nación, mientras que el mayorista acumuló una suba de $21,50 en cuatro ruedas. El contado con liquidación se aproximó a los $1.750.

A este escenario se sumó la caída de 1,3% de la confianza del consumidor en noviembre, según la Universidad Di Tella, y un contexto internacional adverso, con fuertes retrocesos en Wall Street.

La combinación de incertidumbre cambiaria, debilidad de los bonos, menor confianza y volatilidad internacional vuelve a poner bajo presión al programa económico de Javier Milei y a su principal desafío financiero: recuperar el acceso al crédito internacional y conseguir que los inversores vuelvan a confiar en la deuda argentina.

El riesgo país, reflejo del problema de la macroeconomía

La evolución del riesgo país es un espejo de lo que preocupa en estos momentos de la macroeconomía argentina. Cuando arrancó el año, el 1° de enero, el riesgo país estaba en los 556 puntos básicos. Subió hasta los 637 puntos el 30 de marzo y, a partir de esa fecha, se recuperó e inició un ciclo a la baja.

Llegó a principios de julio al piso de 404 puntos, el nivel más bajo del gobierno de Javier Milei. Aunque luego volvieron los inconvenientes en la macroeconomía. El Gobierno habla de factores internos y externos (como las guerras y las subas de los combustibles) para explicar el ciclo alcista del riesgo país.

Comenzó una cuesta ascendente que tuvo pocos descensos. A tal punto que este jueves abrió la jornada con 931 puntos básicos, una cifra que hace imposible el acceso a los mercados internacionales de crédito. Ya llegó a 1.038 puntos básicos por lo que, en resumen, en lo que va del mes, el riesgo país aumentó un 31,9 % y, en lo que va del año, casi 11 meses completos, la suba es del 81,8%. Algo totalmente inesperado cuando 2026 arrancó con esos 556 puntos básicos.

Noviembre, un mal mes para las empresas argentinas que cotizan en Wall Street. (Foto: A24.com)

El dólar, un bien controlado por la banda cambiaria y el Central

En la jornada del miércoles, el Banco Central de la República Argentina no pudo comprar dólares, algo que venía haciendo para incrementar las reservas, como siempre hace hincapié el Fondo Monetario Internacional. El dólar ha comenzado a subir, aunque muy lentamente y bajo control. La cotización del Banco Nación ya está en $1.590.

En el primer día hábil del año estaba en $1.495, lo que significa una "corrección" o devaluación del peso de apenas el 6,35%. Esto contrasta con el IPC acumulado hasta octubre, que registra una inflación del 26,3%, según el INDEC. Como el dato de inflación del mes pasado fue del 2,2%, el Gobierno pudo subir el piso de la banda cambiaria a $2.302 para el 31 de diciembre de este año.

Pero todos estos son indicadores que generan preocupación tanto en el Gobierno como en los mercados financieros locales e internacionales.