Empresas corrieron a subir precios de alimentos antes de que se apliquen las medidas contra la inflación

El abastecimiento depende en un 100% de las importaciones, por lo que su valor se mueve a la par del dólar. Además, debido a que el grifo importador no está abierto en su totalidad, hoy la provisión de los granos no llega al ritmo ideal, por lo que el abastecimiento no es el ideal y ese faltante termina también empujando el valor de la materia prima.

Los artículos remarcados no forman parte de las canastas de precios que armó el Gobierno, pero de todas maneras tienen su impacto en la medición general de la inflación mensual.

Los productos que más aumentaron

En los lácteos casi todos los productos sufrieron movimientos de hasta un 10%. Los retoques más fuertes llegan por el lado de los quesos y yogures, indicó la agencia. En el caso de las leches también es evidente la suba de precios, aunque en algunos casos intentan mostrar cierta moderación ya que la industria sabe que se trata de un producto muy sensible al ojo del Gobierno, ya que es un producto de primera necesidad.

Las gaseosas, por su parte, se incrementaron un 5% hasta fines de la semana pasada y los comercios no descartan que vuelva a ocurrir en el transcurso de este mes.

A todo esto se le deben sumar las subas que se dieron los días anteriores en productos compuestos por materia prima como el trigo o el maíz –pastas secas y pan, por ejemplo-, que se encarecieron entre un 10% y 15%.

Muchos de estos artículos son producidos y distribuidos por pocas empresas que controlan los diferentes mercados. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) demostró que, por ejemplo, dos firmas en Argentina concentran el 82% del mercado de las gaseosas; una empresa, el 80% de la producción de panificados; dos firmas tienen el 60% de la facturación de galletitas. En el mercado lácteo, las tres primeras compañías del sector explican casi el 75% de la facturación total.

Aumentos desiguales

Por otro lado, el relevamiento de NA señaló que la aplicación de estos aumentos no se da del mismo modo en todos los comercios. En el caso de los minoristas, no les queda otra más que pagar lo que disponen los mayoristas –sus proveedores-, por lo que no tienen mayores chances de pelear precios.

Para los supermercados, en cambio, la situación es diferente. En primer lugar, tienen otra espalda como para plantarse ante lo que ellos creen que sean aumentos de precios desmedidos, e incluso tienen la potestad de comunicar a Comercio Interior respecto de esas subas.

Este lunes debía estar en funcionamiento la canasta de productos de primera necesidad en los comercios de cercanía, los rubros son: almacén, bebidas, frescos, limpieza y perfumería. Sin embargo, la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires advirtió que aún no está disponible el listado oficial en los mercados.

En este contexto, el Indec dará a conocer la inflación de marzo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, ya adelantó que estará en el orden del 6%. Según estimaciones de consultoras privadas, el peor escenario se ubica en el 6,8% y el sector que impulsará el índice volverá a ser, una vez más, los alimentos.