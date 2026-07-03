El dólar cerró estable aunque se mantuvo en su nivel más alto desde octubre

En el segmento minorista, el dólar oficial concluyó la rueda en $1.510 para la venta en el Banco Nación. A lo largo de la semana acumuló un incremento de $15, equivalente al 1%.

Según los datos difundidos por el Banco Central, el promedio de cotización en las entidades financieras fue de $1.507,05 para la venta y de $1.456,17 para la compra.

Qué pasó con el dólar blue

El dólar blue retrocedió $15 durante la última rueda y cerró en $1.510. Pese a esa baja diaria del 1,1%, terminó la semana con una suba acumulada de $15, también equivalente al 1% respecto del viernes anterior.

El dólar blue retrocedió $15 durante la última rueda y cerró en $1.510. (Foto: archivo)

El anuncio del Tesoro y los depósitos en dólares

El Banco Central informó este viernes que acordó la refinanciación total de un préstamo REPO por US$6.000 millones otorgado por diez bancos internacionales, cuyo vencimiento estaba previsto para 2027. La nueva operación extiende los plazos hasta septiembre de 2028 y contempla un costo financiero menor.

A través de un comunicado, la autoridad monetaria señaló que el acuerdo permitió reemplazar un financiamiento previo, también suscripto con entidades extranjeras y por el mismo monto, cuyos vencimientos se distribuían entre este año y 2027. Además, precisó que el nuevo crédito tendrá una tasa de interés más baja, compuesta por la tasa variable SOFR más un adicional del 4% anual.

En materia financiera, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, informó que el Tesoro presentará el próximo lunes su programa de financiamiento para 2026 y 2027.

El anuncio estará a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo.