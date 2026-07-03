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El dólar cerró estable aunque se mantuvo en su nivel más alto desde octubre

La cotización oficial en el Banco Nación finalizó la semana en $1.510, sin cambios respecto de la jornada anterior. En tanto, el mercado cambiario registró un fuerte volumen de operaciones, con casi U$S 800 millones negociados pese al feriado en Estados Unidos.

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La cotización oficial en el Banco Nación finalizó la semana en $1.510

La cotización oficial en el Banco Nación finalizó la semana en $1.510, sin cambios respecto de la jornada anterior. (Foto: archivo)

El dólar oficial cerró la semana sin cambios en las pantallas del Banco Nación y se sostuvo en $1.510 para la venta, su valor más elevado desde el 24 de octubre de 2025. En paralelo, la cotización mayorista terminó en $1.488,50, con un leve avance de 50 centavos en la última rueda y un importante nivel de actividad en el mercado de cambios.

Leé también El dólar oficial frenó su escalada, pero acumula una suba de 4,5% en lo que va de junio
La cotización en el Banco Nación cerró sin cambios en $1.495, mientras que el tipo de cambio oficial mayorista retrocedió dos pesos. (Foto: archivo)

La jornada estuvo marcada por un volumen operado de U$S 798,8 millones en el segmento de contado. El monto negociado volvió a ubicarse cerca de los niveles más altos del año, en una rueda que resultó atípica debido al feriado en Estados Unidos, una situación que habitualmente reduce la actividad cambiaria.

El dólar oficial cerró la semana sin cambios en las pantallas del Banco Nación y se sostuvo en $1.510 para la venta. (Foto: archivo)

El dólar oficial cerró la semana sin cambios en las pantallas del Banco Nación y se sostuvo en $1.510 para la venta. (Foto: archivo)

Cómo evolucionó el dólar durante la semana

En el mercado mayorista, la divisa acumuló una suba de $11,50 durante la semana, equivalente al 0,8%.

Por su parte, el Banco Central fijó el techo de las bandas cambiarias en $1.810,56. De esta manera, el tipo de cambio oficial quedó a $322,06 de ese límite, una diferencia equivalente al 21,6%.

En el segmento minorista, el dólar oficial concluyó la rueda en $1.510 para la venta en el Banco Nación. A lo largo de la semana acumuló un incremento de $15, equivalente al 1%.

Según los datos difundidos por el Banco Central, el promedio de cotización en las entidades financieras fue de $1.507,05 para la venta y de $1.456,17 para la compra.

Qué pasó con el dólar blue

El dólar blue retrocedió $15 durante la última rueda y cerró en $1.510. Pese a esa baja diaria del 1,1%, terminó la semana con una suba acumulada de $15, también equivalente al 1% respecto del viernes anterior.

El dólar blue retrocedió $15 durante la última rueda y cerró en $1.510. (Foto: archivo)

El dólar blue retrocedió $15 durante la última rueda y cerró en $1.510. (Foto: archivo)

El anuncio del Tesoro y los depósitos en dólares

El Banco Central informó este viernes que acordó la refinanciación total de un préstamo REPO por US$6.000 millones otorgado por diez bancos internacionales, cuyo vencimiento estaba previsto para 2027. La nueva operación extiende los plazos hasta septiembre de 2028 y contempla un costo financiero menor.

A través de un comunicado, la autoridad monetaria señaló que el acuerdo permitió reemplazar un financiamiento previo, también suscripto con entidades extranjeras y por el mismo monto, cuyos vencimientos se distribuían entre este año y 2027. Además, precisó que el nuevo crédito tendrá una tasa de interés más baja, compuesta por la tasa variable SOFR más un adicional del 4% anual.

En materia financiera, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, informó que el Tesoro presentará el próximo lunes su programa de financiamiento para 2026 y 2027.

El anuncio estará a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo.

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