Bombazo: aseguran que Yago Lange habría engañado a Juana Viale con una de sus mejores amigas

Además, el periodista aclaró: "No conozco las circunstancias de cómo habría sucedido eso". De esta manera, dejó en claro que se trata de una versión que circula en el entorno de la conductora y que, por el momento, no cuenta con mayores precisiones sobre cómo se habría desencadenado la situación.

" Yo no tengo ni idea. Me sorprende. Me cuesta creer que haya sido de esa manera", agregó Damasia Ochoa, mostrando su propia sorpresa ante la información que recibió y poniendo en contexto la fuerte versión que involucra a Yago y a una persona cercana a Juana.

Qué dijo Juana Viale de su separación de Yago Lange

Oliver Quiróz, de Primicias Ya, fue en busca de la palabra de Juana Viale apenas la conductora arribó al país. El cronista intentó conocer detalles sobre su actualidad sentimental y también consultó si había sido parte del Mundial 2026. Sin embargo, la nieta de Mirtha Legrand respondió de manera breve y sin dar lugar a repreguntas: "Genial. No".

Ante la insistencia del periodista para saber si tenía algo que decir sobre las versiones que circularon en las últimas semanas, Juana decidió mantener su postura de siempre y fue contundente: "Nada que hablar chicos. Mi vida personal es mi vida personal".

La situación tomó mayor tensión cuando el cronista hizo referencia a los rumores que señalaban un supuesto engaño por parte de Yago Lange, motivo que habría influido en la separación. Frente a esa pregunta, la conductora evitó entrar en detalles, realizó un gesto de incomodidad y respondió: "Ni idea. No hablo de mi vida. Estoy llegando tarde al trabajo".

"No hablo de mi vida. Nunca lo hice y no lo voy a hacer ahora", repitió la conductora ante las cámaras.

Finalmente, antes de continuar con su camino, cerró la conversación sin profundizar sobre la polémica y dejó una última frase sobre los comentarios que surgieron alrededor de su separación: "No me importa lo que hablen".