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Bombazo: aseguran que Yago Lange habría engañado a Juana Viale con una de sus mejores amigas

En PrimiciasYA, Santiago Sposato aportó detalles sobre la presunta infidelidad de Yago Lange a Juana Viale y reveló que la tercera en discordia sería nada menos que una persona muy cercana a la conductora.

24 jul 2026, 17:51
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Bombazo: aseguran que Yago Lange habría engañado a Juana Viale con una de sus mejores amigas

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Juana Viale regresó al país tras su estadía en España y volvió a ser consultada por su separación de Yago Lange, su expareja, pero no quiso hablar. La ruptura se conoció hace aproximadamente un mes, luego de que Pepe Ochoa revelara la noticia en LAM (América TV).

En un primer momento, se informó que la pareja había decidido ponerle punto final a la relación porque ya no lograban coincidir en sus tiempos, rutinas y proyectos personales. Además, se destacó que la separación había sido en buenos términos.

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Sin embargo, con el paso de los días surgieron nuevas versiones sobre los motivos del distanciamiento. Desde PrimiciasYA (América TV) se informó que la ruptura habría estado vinculada a una presunta infidelidad por parte de Yago, aunque hasta el momento no habían trascendido detalles sobre la situación ni la identidad de la persona involucrada. Hasta ahora, cuando surgió una nueva versión que señala que se trataría de alguien del círculo íntimo de la conductora: nada menos que su mejor amiga.

"Me aportan un dato de la tercera en discordia. Habría sido una de las mejores amigas de Juana. Ella se habría peleado inmediatamente con su amiga, y eso explicaría su humor en las últimas semanas", lanzó Santiago Sposato al revelar la información-

Además, el periodista aclaró: "No conozco las circunstancias de cómo habría sucedido eso". De esta manera, dejó en claro que se trata de una versión que circula en el entorno de la conductora y que, por el momento, no cuenta con mayores precisiones sobre cómo se habría desencadenado la situación.

" Yo no tengo ni idea. Me sorprende. Me cuesta creer que haya sido de esa manera", agregó Damasia Ochoa, mostrando su propia sorpresa ante la información que recibió y poniendo en contexto la fuerte versión que involucra a Yago y a una persona cercana a Juana.

Qué dijo Juana Viale de su separación de Yago Lange

Oliver Quiróz, de Primicias Ya, fue en busca de la palabra de Juana Viale apenas la conductora arribó al país. El cronista intentó conocer detalles sobre su actualidad sentimental y también consultó si había sido parte del Mundial 2026. Sin embargo, la nieta de Mirtha Legrand respondió de manera breve y sin dar lugar a repreguntas: "Genial. No".

Ante la insistencia del periodista para saber si tenía algo que decir sobre las versiones que circularon en las últimas semanas, Juana decidió mantener su postura de siempre y fue contundente: "Nada que hablar chicos. Mi vida personal es mi vida personal".

La situación tomó mayor tensión cuando el cronista hizo referencia a los rumores que señalaban un supuesto engaño por parte de Yago Lange, motivo que habría influido en la separación. Frente a esa pregunta, la conductora evitó entrar en detalles, realizó un gesto de incomodidad y respondió: "Ni idea. No hablo de mi vida. Estoy llegando tarde al trabajo".

"No hablo de mi vida. Nunca lo hice y no lo voy a hacer ahora", repitió la conductora ante las cámaras.

Finalmente, antes de continuar con su camino, cerró la conversación sin profundizar sobre la polémica y dejó una última frase sobre los comentarios que surgieron alrededor de su separación: "No me importa lo que hablen".

En pocas palabras

  • Infidelidad: Aseguran que Yago Lange habría engañado a Juana Viale con una de sus mejores amigas.
  • Motivo de ruptura: La supuesta tercera en discordia sería una persona muy cercana a la conductora.
  • Declaraciones: Juana Viale evitó dar detalles sobre su separación, afirmando que su vida personal es privada.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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