Expertos de Argentina exponen en EE.UU. por la gran proyección energética de Vaca Muerta

La Argentina y sus recursos energéticos

En el mes de septiembre, estas posibilidades para la Argentina serán el cento de una serie de reuniones, conferencias y debates en los Estados Unidos. El Instituto Baker, de la Rice University, realizará en Texas un evento especial sobre este tema.

Habrá importantes invitados para presentar las múltiples alternativas que ofrece el sector energético para el desarrollo argentino y las oportunidades para la inversión extranjera.

La "Iniciativa del Sector Energético de Argentina" del Instituto Baker reunirá a destacados expertos y formuladores de políticas para estudiar los elementos clave del sector energético estratégico para el país.

La exploración y producción, tanto de petróleo como de gas, serán el eje de ese encuentro en Texas que también se podrá segir de manera virtual.

energía tradicional y energía renovable.jpg De Vaca Muerta a recursos renovables. La Argentina tiene una amplia gama para el desarrollo energético. (Foto: Rice University)

Vaca Muerta, petróleo, gas y también recursos renovables

Todas estas alternativas serán analizadas y desarrolladas con la participación de destacadas figuras, muchas de nuestro país. Estarán presentes una amplia gama de expertos técnicos y formuladores de políticas de la Argentina.

Una de las primeras cosas en las que el Instituto Baker pone énfasis es la necesidad de un desarrollo en base a una politica elaborada con un amplio consenso político, para que sea una política de estado que se prolongue en el tiempo.

Entre los participantes especiales figuran: Sergio Massa, ex ministro de Economía de la Nación y ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación; el gobernador del Neuquén, Rolando Figueroa; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; el diputado nacional Nicolás Massot; la diputada nacional Danya Tavella y Mariano Arcioni, ex gobernador de Chubut.

Del sector enegético, formarán parte Agustín Gerez, expresidente de ENARSA; Cecilia Garibotti, ex subsecretaria de Energía de Argentina; Daniel Gerold, G&G Energy Consultants. y Mariano Arcioni, ex gobernador de Chubut.

El Instituto Baker, un lugar de referencia mundial

Es un centro principal en el debate político dentro de los Estados Unidos y en el extranjero, y está clasificado como el grupo de expertos afiliado a una universidad número uno en el mundo. En este ámbito selecto se encuentra el denominado "Programa de la Argentina", por parte del principal grupo de expertos en energía del mundo.

Texas, además, parece ser el mejor lugar para este tipo de seminarios para el desarrollo. Es la capital mundial de la energía y las principales empresas norteamericanas del sector se concentran en ese estado del sur norteamericano.

Baker Hughes, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil, Halliburton y Occidental Petroleum estarán presentes el mes próximo cuando se debatan las enormes posibilidades que tiene la Argentina para desde la eneergía cambiar su desarrollo económico para siempre.

El Instituto Baker fue fundado en 1993 por James A. Baker, III. Además de ser el responsable de varias campañas presidenciales de candidatos republicanos, se desempeñó como jefe de gabinete y secretario del Tesoro del presidente Ronald Reagan, y como jefe de gabinete y secretario de Estado del presidente George H.W. Bush.

Por lo tanto, en septiembre durante varios días y con el auspicio de una Universidad, el desarrollo energético argentino será centro de debate y estudio en los Estados Unidos.