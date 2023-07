FMI: hubo acuerdo y se confirmó que los vencimientos de deuda de julio se pagarán a fin de mes

El calendario de pagos al organismo preveía un nuevo pago este mismo viernes por casi US$ 1.300 millones, casi US$ 650 millones más una semana después y otros US$ 680 millones el último viernes de julio.

image.png

Cómo continúa el cronograma de pagos al FMI

Luego de los vencimientos de julio, el cronograma de pagos establece US$751 millones en agosto, US$913 en septiembre y US$2.622 en octubre. Para el pago de din de año, con el nuevo presidente electo, en noviembre la Argentina deberá pagar US$666 en noviembre y US$ 913 en diciembre.

Mientras tanto, se mantienen las conversaciones vía zoom entre los funcionarios del gobierno argentino y el staff técnico del FMI buscando completar el nuevo convenio.

De esta forma, lo que se hace es dar un lapso de tiempo mayor para poder así culminar la renegociación y obtener un nuevo desembolso de los Derechos Especiales de Giro (DEGs), tal como viene negociando el equipo económico con Washington en el marco de su pedido de reformulación del programa.