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El INDEC dará a conocer este jueves la inflación de agosto: qué espera el mercado

El Indec difundirá este jueves a las 16 el IPC nacional de agosto. La inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,7% y reforzó las proyecciones privadas que ubican al índice nacional entre 1,6% y 1,7%. El REM del Banco Central estimó una mediana de 1,7%.

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El Indec difundirá este jueves a las 16 el IPC nacional de agosto. (Foto: archivo)           
El Indec difundirá este jueves a las 16 el IPC nacional de agosto. (Foto: archivo)           

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este jueves a las 16 el número de inflación correspondiente a agosto, en un contexto en el que las principales estimaciones del mercado anticipan una marcada desaceleración respecto del registro previo. El dato de la Ciudad de Buenos Aires, que mostró una variación mensual de 1,7%, reforzó esa expectativa y ubicó las proyecciones privadas alrededor del 1,6%.

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La inflación porteña había alcanzado 2,9% en julio y se ubicó en 33,3% interanual en agosto. La fuerte desaceleración mensual se convirtió así en una referencia para las consultoras que intentan anticipar el comportamiento del índice nacional.

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,7% y reforzó las proyecciones privadas que ubican al índice nacional entre 1,6% y 1,7%. (Foto: Télam)

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,7% y reforzó las proyecciones privadas que ubican al índice nacional entre 1,6% y 1,7%. (Foto: Télam)

Qué esperan las consultoras para el IPC nacional

Las estimaciones privadas coinciden en señalar una inflación cercana al 1,6% para agosto. Max Capital también ubicó su cálculo en ese nivel y sostuvo que “al reponderar el IPC de la Ciudad de Buenos Aires para adecuarlo a la canasta del IPC nacional sugiere una inflación de alrededor de 1,6% m/m”.

La proyección se encuentra cerca de la mediana de 1,7% que surgió del último REM del Banco Central.

Un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) señaló que las estimaciones privadas de alta frecuencia se ubicaron entre 1,4% y 1,8%, mientras que la breakeven de inflación más corta cerró en 1,56%.

El mercado de apuestas también mostró una concentración importante en torno a esos valores. El 80% de las posiciones se ubicó entre 1,5% y 1,7% para el dato que el Indec difundirá este jueves. El segundo rango con mayor participación fue el comprendido entre 1,8% y 2%, con el 22% de las apuestas.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimó una mediana de 1,7%. (Foto: archivo)

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimó una mediana de 1,7%. (Foto: archivo)

La baja estuvo marcada por los precios estacionales

Max Capital explicó que “los precios estacionales vinculados a las vacaciones de invierno, que habían impulsado al alza el dato de julio, revirtieron parcialmente en agosto”. Dentro de ese movimiento, la firma registró una variación de -0,1% mensual en restaurantes y hoteles y un incremento de 1,6% en recreación y cultura.

El comportamiento de estos sectores modificó el escenario observado durante julio, cuando los rubros vinculados con el turismo y el consumo propio del receso invernal habían ejercido una presión mayor sobre el índice.

Bienes, servicios e inflación núcleo

La evolución de bienes y servicios mostró comportamientos diferentes durante agosto. De acuerdo con PPI, los servicios desaceleraron desde 3,80% en julio hasta 1,76% mensual, mientras que los bienes pasaron de 1,41% a 1,57%. En el caso de los servicios, se trató del menor ritmo en un año, desde el 1,70% registrado en agosto de 2025.

Max Capital relevó una dinámica similar y señaló que “los precios de los bienes aumentaron 1,6% m/m, mientras que los servicios subieron 1,8% m/m”. La consultora sostuvo además que ese comportamiento “amplió la brecha entre bienes transables y no transables”.

La inflación núcleo, sin embargo, presentó una dinámica diferente a la del índice general. Max Capital afirmó que “el dato de agosto estuvo favorecido por los precios estacionales, que cayeron 2,9% m/m, mientras que la dinámica subyacente sugiere que la inflación continúa siendo persistente, aunque con una tendencia descendente, con una inflación núcleo de 2,1% m/m”.

El dato que difundirá mañana el Indec permitirá determinar cuánto de esa desaceleración observada en la Ciudad de Buenos Aires se trasladó finalmente al índice nacional y cuál fue el comportamiento del resto de las regiones durante agosto.

En pocas palabras

  • Inflación de agosto: El Indec publicará este jueves el Índice de Precios al Consumidor con expectativas de desaceleración.
  • Expectativas del mercado: Proyecciones privadas y el REM del Banco Central estiman una inflación en torno al 1,7%.
  • Factores inflacionarios: Se espera una baja marcada por la desaceleración de precios estacionales y la dinámica de bienes y servicios.
Resumen generado por Thinkindot AI
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