El INDEC dará a conocer este jueves la inflación de agosto: qué espera el mercado

La proyección se encuentra cerca de la mediana de 1,7% que surgió del último REM del Banco Central.

Un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) señaló que las estimaciones privadas de alta frecuencia se ubicaron entre 1,4% y 1,8%, mientras que la breakeven de inflación más corta cerró en 1,56%.

El mercado de apuestas también mostró una concentración importante en torno a esos valores. El 80% de las posiciones se ubicó entre 1,5% y 1,7% para el dato que el Indec difundirá este jueves. El segundo rango con mayor participación fue el comprendido entre 1,8% y 2%, con el 22% de las apuestas.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimó una mediana de 1,7%. (Foto: archivo)

La baja estuvo marcada por los precios estacionales

Max Capital explicó que “los precios estacionales vinculados a las vacaciones de invierno, que habían impulsado al alza el dato de julio, revirtieron parcialmente en agosto”. Dentro de ese movimiento, la firma registró una variación de -0,1% mensual en restaurantes y hoteles y un incremento de 1,6% en recreación y cultura.

El comportamiento de estos sectores modificó el escenario observado durante julio, cuando los rubros vinculados con el turismo y el consumo propio del receso invernal habían ejercido una presión mayor sobre el índice.

Bienes, servicios e inflación núcleo

La evolución de bienes y servicios mostró comportamientos diferentes durante agosto. De acuerdo con PPI, los servicios desaceleraron desde 3,80% en julio hasta 1,76% mensual, mientras que los bienes pasaron de 1,41% a 1,57%. En el caso de los servicios, se trató del menor ritmo en un año, desde el 1,70% registrado en agosto de 2025.

Max Capital relevó una dinámica similar y señaló que “los precios de los bienes aumentaron 1,6% m/m, mientras que los servicios subieron 1,8% m/m”. La consultora sostuvo además que ese comportamiento “amplió la brecha entre bienes transables y no transables”.

La inflación núcleo, sin embargo, presentó una dinámica diferente a la del índice general. Max Capital afirmó que “el dato de agosto estuvo favorecido por los precios estacionales, que cayeron 2,9% m/m, mientras que la dinámica subyacente sugiere que la inflación continúa siendo persistente, aunque con una tendencia descendente, con una inflación núcleo de 2,1% m/m”.

El dato que difundirá mañana el Indec permitirá determinar cuánto de esa desaceleración observada en la Ciudad de Buenos Aires se trasladó finalmente al índice nacional y cuál fue el comportamiento del resto de las regiones durante agosto.