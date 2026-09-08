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La inflación en CABA fue de 1,7% en agosto y acumula 21,5% en lo que va del año

El índice porteño mostró una fuerte desaceleración respecto de julio. En los últimos doce meses, los precios acumularon un incremento del 33,3%.

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La inflación en CABA fue de 1,7% en agosto y acumula 21,5% en lo que va del año

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,7% en agosto, según informó este martes el Instituto de Estadística y Censos porteño. El dato representó una desaceleración de 1,2 punto porcentual respecto de julio, cuando el IPCBA había registrado una suba del 2,9%.

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Con el resultado del octavo mes del año, los precios acumularon un incremento del 21,5% desde enero, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,3%.

El registro porteño se conoció dos días antes de que el INDEC publique el dato de inflación nacional correspondiente a agosto. El organismo difundirá el IPC de todo el país este jueves 10 de septiembre.

Qué rubros más aumentaron en agosto en CABA

El comportamiento de los precios no fue uniforme entre las distintas categorías que componen el índice porteño. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue el rubro que registró el mayor aumento, con una suba del 2,6%.

El incremento estuvo relacionado principalmente con los ajustes en los gastos comunes de los edificios y en los alquileres.

En segundo lugar se ubicó Salud, con una variación del 1,9%, impulsada por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,8% durante agosto y también tuvo una incidencia importante en el resultado general.

Dentro de esta categoría, los mayores incrementos se registraron en frutas, con 12,5%, seguidas por pan y cereales, que aumentaron 2,3%, y leche, productos lácteos y huevos, con una suba del 1,6%.

Transporte también tuvo aumentos

Otro de los sectores que registró incrementos durante agosto fue Transporte, que tuvo una variación del 1,2%. Según la medición porteña, el resultado estuvo relacionado con los ajustes aplicados en los valores de los boletos de colectivos y subte, además de los precios de los automóviles.

De esta manera, el IPC de la Ciudad cerró agosto con una suba mensual inferior a la de julio y mantuvo la tendencia de desaceleración que será contrastada esta semana con el resultado de la inflación a nivel nacional.

Cuándo se conocerá la inflación nacional de agosto

El INDEC publicará este jueves 10 de septiembre el IPC nacional de agosto. El dato permitirá conocer cómo evolucionaron los precios en el conjunto del país durante el mismo período.

Las estimaciones privadas previas a la publicación oficial anticipan una inflación nacional inferior al 2%, aunque el resultado definitivo dependerá de la medición del organismo estadístico.

En pocas palabras

  • Inflación CABA: El índice porteño registró 1,7% en agosto, desacelerándose respecto a julio.
  • Acumulado: Los precios acumulan un 21,5% en lo que va del año y un 33,3% interanual.
  • Próximo dato: El INDEC publicará la inflación nacional de agosto este jueves 10 de septiembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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