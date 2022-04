Inflación: Feletti lanzó una dura advertencia y marcó diferencias en el Gobierno

Las declaraciones se dan luego de que los ministros de Economía, Martín Guzmán, su par de Trabajo, Claudio Moroni, y Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se reunieran con la CGT y la Unión Industrial Argentina (UIA) para conformar una mesa de trabajo que acelere medidas contra la inflación.

La silla vacía: el campo

En este contexto, el secretario de Comercio subrayó que en el cónclave la faltó un actor importante: el campo. "En esa mesa de concertación tienen que estar sentados los productores primarios de alimentos que digan cuál es la oferta alimentaria, en términos de precios y de cantidad, al consumo interno”, alertó en diálogo con AM990.

"A mi juicio, falta la Mesa de Enlace porque son quienes tienen que decir, en términos de precio y cantidad, cuál es la oferta alimentaria de los argentinos”, subrayó.

Feletti volvió a marcar diferencias en el equipo económico y ancló la aceleración de la inflación a los precios de las exportaciones de los alimentos, donde insistió que debe estar "la regulación concreta" porque "el impacto de la situación internacional pega de lleno en los alimentos, de lleno porque somos productores de alimentos”.

Los alcances de las políticas de precios

“No pidan que el Secretario de Comercio estabilice precios. Puede aplicar políticas de contención", cuestionó y agregó: "Si esa política de ingresos no está parada por una política de precios consistente, no hay política de ingresos que aguante o, en definitiva, forma parte del programa de contención con canastas pero eso no va a generar realmente una recuperación sólida post-pandemia”.

El funcionario anunció días anteriores que, tras un acuerdo con supermercadistas, se retrotraerán los precios de diferentes artículos al 10 de marzo y que Precios Cuidados se renovará con una canasta para comercios de proximidad.

No obstante, reconoció que la inflación de marzo será alta y se defendió: "Milagros uno no hace". En ese sentido, insistió: "Es cierto que el Estado debiera tener más herramientas par regular, pero la Secretaría aplica todo lo que tiene a mano".