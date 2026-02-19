En vivo Radio La Red
Policiales
Hijo
Prisión
POR AHORCAMIENTO

Mató a su hijo de 8 años en venganza de su ex y ahora se suicidó en prisión

El acusado estaba con prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria N° 34 de Melchor Romero y fue encontrado sin vida por otros internos tras ahorcarse mientras esperaba el juicio por filicidio.

Mató a su hijo de 8 años en venganza de su ex y ahora se suicidó en prisión
La figura del fiscal Nisman fue reivindicada en ambos homenajes. (Foto: archivo).

El imputado estaba alojado allí desde mediados de 2025, cuando fue arrestado tras el crimen de su hijo, Joaquín Enzo, ocurrido a comienzos de agosto en una vivienda de Lomas de Zamora, ubicada en la calle Díaz Vélez al 100. Personal policial había llegado al domicilio luego de una denuncia y encontró al niño sin vida sobre la cama, mientras el padre yacía en el piso con heridas compatibles con un intento de suicidio.

lomas de zamora filicidio

El hombre aún tenía signos vitales y fue trasladado al Hospital Gandulfo, donde los médicos lograron estabilizarlo mediante una intervención quirúrgica. Después quedó detenido y a disposición de la fiscal Fabiola Juanatey, titular de la UFI N°2 de Lomas de Zamora, que calificó el expediente como filicidio.


Cómo fue el crimen

La secuencia había comenzado con un llamado al 911 realizado por la pareja del acusado, quien alertó que no podía comunicarse con él. Cuando efectivos de la Policía Bonaerense ingresaron al domicilio lo hallaron en el living con manchas de sangre y una herida abdominal de arma blanca. En la habitación matrimonial, en tanto, encontraron al menor con una lesión similar.

Personal del SAME Provincia constató el fallecimiento del niño y se convocó a peritos forenses para trabajar en la escena. El acusado presentaba múltiples cortes en cuello, muñecas y abdomen, además de una lesión pancreática que obligó a practicarle una cirugía compleja.

Según consta en la causa, la madre del menor declaró que el hombre atravesaba problemas de salud mental. Registros laborales indican que se desempeñaba en un colegio bilingüe de la zona de Banfield Este y que anteriormente había trabajado en la Municipalidad de Lomas de Zamora y en una empresa siderúrgica internacional.

En redes sociales, una de sus últimas publicaciones lo mostraba junto a su hijo en la cancha del Club Atlético Los Andes, club del que era simpatizante al igual que de River Plate, imagen subida pocas semanas antes del crimen que derivó en su detención y posterior imputación.

