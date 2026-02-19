Mató a su hijo de 8 años en venganza de su ex y ahora se suicidó en prisión

Cómo fue el crimen

La secuencia había comenzado con un llamado al 911 realizado por la pareja del acusado, quien alertó que no podía comunicarse con él. Cuando efectivos de la Policía Bonaerense ingresaron al domicilio lo hallaron en el living con manchas de sangre y una herida abdominal de arma blanca. En la habitación matrimonial, en tanto, encontraron al menor con una lesión similar.

Personal del SAME Provincia constató el fallecimiento del niño y se convocó a peritos forenses para trabajar en la escena. El acusado presentaba múltiples cortes en cuello, muñecas y abdomen, además de una lesión pancreática que obligó a practicarle una cirugía compleja.

Según consta en la causa, la madre del menor declaró que el hombre atravesaba problemas de salud mental. Registros laborales indican que se desempeñaba en un colegio bilingüe de la zona de Banfield Este y que anteriormente había trabajado en la Municipalidad de Lomas de Zamora y en una empresa siderúrgica internacional.

En redes sociales, una de sus últimas publicaciones lo mostraba junto a su hijo en la cancha del Club Atlético Los Andes, club del que era simpatizante al igual que de River Plate, imagen subida pocas semanas antes del crimen que derivó en su detención y posterior imputación.