Valeria, supuesta amante de Luciano Castro, detalló cómo fue el encuentro que tuvieron: "Hubo una..."

Mientras Luciano Castro sigue internado, Valeria López decidió hablar en medio de los rumores que la señalan como una de sus supuestas amantes y dio su versión por primera vez.
Valeria López, señalada como supuesta amante de Luciano Castro, contó qué fue lo que realmente pasó entre ellos en medio de las versiones sobre chats y fotos íntimas que habrían trascendido.
Sobre el vínculo entre ambos, comenzaron a circular versiones que hablaban de supuestos chats comprometedores y de algunas fotos íntimas que se habrían intercambiado en privado. También se habló que ella misma los habría filtrado. Solo rumores, según ella misma dice.
“Mucho problema no me hice. Lo que pienso es que ya pasó todo esto. Me encantaría que esté bien, que se vuelva a arreglar. Vino a casa a filmar, tuvimos una linda charla, pidió mi teléfono y eso fue todo. Lo pidió para agradecerme porque le di un regalito", explicó en A la Tarde (América TV).
En ese contexto, aclaró que todo se habría tratado de una confusión a partir de un vínculo cordial que mantuvieron durante las grabaciones: "Vinieron dos veces al filmar, la segunda vez hubo una charla más larga y por ahí eso confunde todo. Es una persona muy seductora, pero conmigo se comportó muy bien, respetuoso, amable con su mensaje, no puedo decir nada. Me encantaría que esté bien hoy por hoy".
También se refirió a las versiones que hablaban de chats comprometedores y fue tajante: "Si había esos chats, tendrían que haber aparecido y no aparecieron nunca". Además, sobre las versiones de que se estaría pidiendo dinero a cambio de que no aparecieran, sentenció: "No existen. Supongo que tienen que saber eso".
De igual modo, dejó en claro que "es divino, realmente". Y cerró bromeando sobre el audio enviado a Sarah Borrell: "No me dijo 'hola guapa', chicos".
La decisión de Luciano Castro de internarse en un centro terapéutico generó un fuerte impacto y dio lugar a múltiples especulaciones dentro del mundo del espectáculo. Con el correr de los días, comenzaron a conocerse detalles más precisos sobre qué lo llevó a dar ese paso.
Fue Paula Varela, en Intrusos (América TV), quien compartió información tras una conversación que mantuvo con el actor antes de su ingreso. Según explicó, lo vio reflexivo y decidido a priorizar su salud por encima de todo. “Yo cuando me lo encontré me dijo que él entendía perfecto lo que le pasaba. Me dijo ‘Yo soy esto, soy lo otro, pero yo me voy a internar’”, relató la panelista.
De acuerdo a su testimonio, no fue una medida tomada a las apuradas, sino una determinación madura, enfocada tanto en su presente personal como en sus responsabilidades laborales. El actor, contó, quería afrontar sus próximos desafíos en mejores condiciones y estar pleno para su familia.
En esa línea, recordó que Luciano ya estaba proyectando su trabajo a futuro: “Me dijo que tenía que grabar la segunda temporada de una serie de plataforma. Incluso me comentó que habló mucho con Carla para construir su personaje”.
“‘Antes de grabar, yo quiero estar bien para grabar, quiero estar bien para mis hijos, y me voy a internar’”, habría sido la frase que más resonó.
Por último, Varela aportó un dato que ayuda a entender el trasfondo de la situación: “Después me enteré que él otras veces, si bien no se ha internado, ha pasado procesos con psiquiatra, con psicólogo. Lo viene intentando hace rato”.