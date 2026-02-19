Valeria, supuesta amante de Luciano Castro, detalló cómo fue el encuentro que tuvieron: "Hubo una..."

También se refirió a las versiones que hablaban de chats comprometedores y fue tajante: "Si había esos chats, tendrían que haber aparecido y no aparecieron nunca". Además, sobre las versiones de que se estaría pidiendo dinero a cambio de que no aparecieran, sentenció: "No existen. Supongo que tienen que saber eso".

De igual modo, dejó en claro que "es divino, realmente". Y cerró bromeando sobre el audio enviado a Sarah Borrell: "No me dijo 'hola guapa', chicos".

Embed

Por qué se internó Luciano Castro

La decisión de Luciano Castro de internarse en un centro terapéutico generó un fuerte impacto y dio lugar a múltiples especulaciones dentro del mundo del espectáculo. Con el correr de los días, comenzaron a conocerse detalles más precisos sobre qué lo llevó a dar ese paso.

Fue Paula Varela, en Intrusos (América TV), quien compartió información tras una conversación que mantuvo con el actor antes de su ingreso. Según explicó, lo vio reflexivo y decidido a priorizar su salud por encima de todo. “Yo cuando me lo encontré me dijo que él entendía perfecto lo que le pasaba. Me dijo ‘Yo soy esto, soy lo otro, pero yo me voy a internar’”, relató la panelista.

De acuerdo a su testimonio, no fue una medida tomada a las apuradas, sino una determinación madura, enfocada tanto en su presente personal como en sus responsabilidades laborales. El actor, contó, quería afrontar sus próximos desafíos en mejores condiciones y estar pleno para su familia.

En esa línea, recordó que Luciano ya estaba proyectando su trabajo a futuro: “Me dijo que tenía que grabar la segunda temporada de una serie de plataforma. Incluso me comentó que habló mucho con Carla para construir su personaje”.

“‘Antes de grabar, yo quiero estar bien para grabar, quiero estar bien para mis hijos, y me voy a internar’”, habría sido la frase que más resonó.

Por último, Varela aportó un dato que ayuda a entender el trasfondo de la situación: “Después me enteré que él otras veces, si bien no se ha internado, ha pasado procesos con psiquiatra, con psicólogo. Lo viene intentando hace rato”.