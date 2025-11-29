En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Argentinos
Bancos
Mercado cambiario

Los argentinos compraron más de US$20.000 millones en los bancos desde la salida del cepo

Un informe del Banco Central detalla que entre abril y octubre hubo un fuerte crecimiento de las operaciones, pero el pico fue en septiembre, de la mano de las elecciones.

Los argentinos compraron más de US$20.000 millones en los bancos desde la salida del cepo. 

Los argentinos compraron más de US$20.000 millones en los bancos desde la salida del cepo. 

La demanda de divisas volvió a dispararse desde la flexibilización del cepo cambiario, según el último informe del Banco Central (BCRA). Desde abril, el monto acumulado de compras brutas alcanzó los u$s22.301 millones, mientras que el total neto, luego de descontar ventas del público, quedó cerca de u$s19.600 millones. Al sumar también las operaciones del sector empresarial, el flujo total superó los u$s29.000 millones en los primeros meses de 2025.

Leé también El dólar minorista se mantuvo estable y el mayorista tuvo un leve descenso
Mercados: expecativas por cómo siguen el dólar, las acciones y los bonos

El informe remarcó que en octubre, mes atravesado por las elecciones legislativas, el principal canal volvió a ser la Formación de Activos Externos (FAE), conocida como “dólar ahorro”. Solo entre las “personas humanas”, la compra neta de billetes sin destino específico llegó a u$s5.598 millones, la tercera cifra más alta desde que se levantaron parcialmente las restricciones.

image (32)

Mes a mes: cómo creció la demanda de dólares desde abril

Desde que comenzó la desregulación del mercado, las compras de individuos mostraron un aumento constante:

  • Abril: u$s2.048 millones
  • Mayo: u$s2.262 millones
  • Junio: u$s2.416 millones
  • Julio: u$s3.408 millones
  • Agosto: u$s2.422 millones
  • Septiembre: u$s5.080 millones (máximo desde 2018)
  • Octubre: u$s4.669 millones

Octubre se convirtió así en uno de los meses con mayor dolarización minorista, con 1,6 millones de compradores y 784.000 vendedores. Las ventas netas totalizaron u$s473 millones. El BCRA destacó que gran parte de los dólares adquiridos permanece depositada en cuentas locales o se utiliza para cancelar consumos en moneda extranjera con tarjeta.

Impacto en el sector privado: el “dólar ahorro” volvió a dominar el balance cambiario

Para el sector privado no financiero, octubre cerró con un déficit cambiario de u$s2.058 millones, fuertemente influido por la dolarización de individuos. Dentro del rojo se destacaron:

  • Egresos netos por divisas sin fines específicos: u$s1.377 millones
  • Ingresos por inversiones de no residentes y operaciones corporativas: u$s1.909 millones
  • Aporte del complejo oleaginoso y cerealero: u$s316 millones
el-ministro-de-economia-luis-caputo-junto-al-presidente-del-banco-central-santiago-bausili-foto-matias-bagliettoreuters-4KKBLAJZZFEN7GRU5VNZYQMXAI
El ministro de Econom&iacute;a, Luis Caputo, junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili. (Foto: Reuters).

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili. (Foto: Reuters).

La cuenta corriente también mostró un deterioro importante y terminó con un déficit de u$s2.599 millones, impulsado principalmente por el comercio exterior. Las importaciones totalizaron u$s6.067 millones, frente a exportaciones por u$s5.389 millones, lo que dejó un saldo negativo de u$s677 millones en bienes.

Reservas en baja: el BCRA perdió casi u$s1.000 millones en octubre

A nivel financiero, el mes cerró con un superávit de u$s1.184 millones, pero la fuerte demanda privada arrastró el resultado final. Las reservas internacionales se ubicaron en u$s39.382 millones, una caída mensual de u$s992 millones.

Según el BCRA, esta baja se explicó por: pagos del Tesoro Nacional por u$s2.060 millones, cancelaciones de deuda, operaciones del Sistema de Pagos en Moneda Local y ajustes vinculados al sistema financiero.

El volumen negociado en el mercado cambiario alcanzó u$s41.311 millones, un 76% más que en el mismo mes de 2024. El 68% de ese movimiento correspondió a operaciones entre bancos y clientes, lo que refleja el fuerte protagonismo de la dolarización minorista en pleno mes electoral.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Argentinos Bancos Cepo Banco Central BCRA
Notas relacionadas
Luis Caputo volvió a negar que el precio del dólar esté atrasado
El dólar cerró noviembre al mismo nivel que había llegado después de las elecciones de octubre
Cinco argentinos se metieron al mar en Chile y uno desapareció: los impactantes videos
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar