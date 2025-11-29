Los argentinos compraron más de US$20.000 millones en los bancos desde la salida del cepo
Un informe del Banco Central detalla que entre abril y octubre hubo un fuerte crecimiento de las operaciones, pero el pico fue en septiembre, de la mano de las elecciones.
La demanda de divisas volvió a dispararse desde la flexibilización del cepo cambiario, según el último informe del Banco Central (BCRA). Desde abril, el monto acumulado de compras brutas alcanzó los u$s22.301 millones, mientras que el total neto, luego de descontar ventas del público, quedó cerca de u$s19.600 millones. Al sumar también las operaciones del sector empresarial, el flujo total superó los u$s29.000 millones en los primeros meses de 2025.
El informe remarcó que en octubre, mes atravesado por las elecciones legislativas, el principal canal volvió a ser la Formación de Activos Externos (FAE), conocida como “dólar ahorro”. Solo entre las “personas humanas”, la compra neta de billetes sin destino específico llegó a u$s5.598 millones, la tercera cifra más alta desde que se levantaron parcialmente las restricciones.
Mes a mes: cómo creció la demanda de dólares desde abril
Desde que comenzó la desregulación del mercado, las compras de individuos mostraron un aumento constante:
Abril: u$s2.048 millones
Mayo: u$s2.262 millones
Junio: u$s2.416 millones
Julio: u$s3.408 millones
Agosto: u$s2.422 millones
Septiembre: u$s5.080 millones (máximo desde 2018)
Octubre: u$s4.669 millones
Octubre se convirtió así en uno de los meses con mayor dolarización minorista, con 1,6 millones de compradores y 784.000 vendedores. Las ventas netas totalizaron u$s473 millones. El BCRA destacó que gran parte de los dólares adquiridos permanece depositada en cuentas locales o se utiliza para cancelar consumos en moneda extranjera con tarjeta.
Impacto en el sector privado: el “dólar ahorro” volvió a dominar el balance cambiario
Para el sector privado no financiero, octubre cerró con un déficit cambiario de u$s2.058 millones, fuertemente influido por la dolarización de individuos. Dentro del rojo se destacaron:
Egresos netos por divisas sin fines específicos: u$s1.377 millones
Ingresos por inversiones de no residentes y operaciones corporativas: u$s1.909 millones
Aporte del complejo oleaginoso y cerealero: u$s316 millones
La cuenta corriente también mostró un deterioro importante y terminó con un déficit de u$s2.599 millones, impulsado principalmente por el comercio exterior. Las importaciones totalizaron u$s6.067 millones, frente a exportaciones por u$s5.389 millones, lo que dejó un saldo negativo de u$s677 millones en bienes.
Reservas en baja: el BCRA perdió casi u$s1.000 millones en octubre
A nivel financiero, el mes cerró con un superávit de u$s1.184 millones, pero la fuerte demanda privada arrastró el resultado final. Las reservas internacionales se ubicaron en u$s39.382 millones, una caída mensual de u$s992 millones.
Según el BCRA, esta baja se explicó por: pagos del Tesoro Nacional por u$s2.060 millones, cancelaciones de deuda, operaciones del Sistema de Pagos en Moneda Local y ajustes vinculados al sistema financiero.
El volumen negociado en el mercado cambiario alcanzó u$s41.311 millones, un 76% más que en el mismo mes de 2024. El 68% de ese movimiento correspondió a operaciones entre bancos y clientes, lo que refleja el fuerte protagonismo de la dolarización minorista en pleno mes electoral.