Los argentinos compraron más de US$20.000 millones en los bancos desde la salida del cepo. 

Impacto en el sector privado: el “dólar ahorro” volvió a dominar el balance cambiario

Para el sector privado no financiero, octubre cerró con un déficit cambiario de u$s2.058 millones, fuertemente influido por la dolarización de individuos. Dentro del rojo se destacaron:

Egresos netos por divisas sin fines específicos: u$s1.377 millones

Ingresos por inversiones de no residentes y operaciones corporativas: u$s1.909 millones

Aporte del complejo oleaginoso y cerealero: u$s316 millones

el-ministro-de-economia-luis-caputo-junto-al-presidente-del-banco-central-santiago-bausili-foto-matias-bagliettoreuters-4KKBLAJZZFEN7GRU5VNZYQMXAI El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili. (Foto: Reuters).

La cuenta corriente también mostró un deterioro importante y terminó con un déficit de u$s2.599 millones, impulsado principalmente por el comercio exterior. Las importaciones totalizaron u$s6.067 millones, frente a exportaciones por u$s5.389 millones, lo que dejó un saldo negativo de u$s677 millones en bienes.

Reservas en baja: el BCRA perdió casi u$s1.000 millones en octubre

A nivel financiero, el mes cerró con un superávit de u$s1.184 millones, pero la fuerte demanda privada arrastró el resultado final. Las reservas internacionales se ubicaron en u$s39.382 millones, una caída mensual de u$s992 millones.

Según el BCRA, esta baja se explicó por: pagos del Tesoro Nacional por u$s2.060 millones, cancelaciones de deuda, operaciones del Sistema de Pagos en Moneda Local y ajustes vinculados al sistema financiero.

El volumen negociado en el mercado cambiario alcanzó u$s41.311 millones, un 76% más que en el mismo mes de 2024. El 68% de ese movimiento correspondió a operaciones entre bancos y clientes, lo que refleja el fuerte protagonismo de la dolarización minorista en pleno mes electoral.