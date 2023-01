Intercambio de información con Estados Unidos: los datos llegarán en septiembre de 2024

Por lo que el envío automático de datos de cuentas de argentinos en EE.UU. llegaría en septiembre de 2024. Asimismo, aún se deben aprobar las normas de seguridad informática de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

¿Por qué es relevante la fecha de inicio del acuerdo?

En ese sentido, el tributarista Sebastián Domínguez aclaró que de las "113 jurisdicciones con las que EEUU firmó acuerdos en 111 casos eso acuerdos tienen efectos a partir del 30 de junio o 30 de noviembre de 2014, independientemente de la fecha de firma".

"Quiere decir que EEUU podía enviar la información retroactiva en forma automática. Sin embargo en Argentina y Vietnam el efecto del acuerdo es una fecha diferente", explicó.

Y subrayó: "En Argentina es al 1° de enero de 2023 entonces no va a haber envío de información automática retroactiva y en el caso de Vietnam el efecto es al 7 de julio de 2016, la fecha en que lo firmó. Esto implica que Estados Unidos a estos dos países no quiere darle información retroactiva a la fecha de la firma".

No obstante aclaró que "está vigente el acuerdo de información a requerimiento por lo cual Argentina puede solicitar información no en excursiones de pesca sino con datos concretos y Estados Unidos analizará si lo envía o no".

¿Qué datos reportará Estados Unidos a la Argentina?

El FATCA implica que Estados Unidos recabe la siguiente información sobre cuentas declarables a Argentina en instituciones financieras estadounidenses:

identificación del titular de la cuenta,

identificación de la institución financiera,

monto bruto de intereses,

dividendos y otras rentas de fuente estadounidense percibidas por residentes argentinos en cuentas estadounidenses

¿En qué casos Estados Unidos reportará a la Argentina?

Por su parte, EE.UU. transmitirá información de contribuyentes argentinos en donde haya existido renta norteamericana recibida por residente del país contratante. Se deberá declarar por una cuenta abierta en un banco de ese país cuando:

En el caso de una Cuenta de Depósito, el titular de la cuenta es una persona humana residente en Argentina y se pagan más de u$s10 en intereses a dicha cuenta en cualquier año calendario

En el caso de una Cuenta Financiera distinta de una Cuenta de Depósito, el Titular de la Cuenta es un residente de Argentina, incluyendo Entidades que certifiquen que tienen residencia fiscal en Argentina, respecto de los ingresos pagados o acreditados, con fuente en los Estados Unidos, que estén sujetos a ser declarados de conformidad con el capítulo 3 del subtítulo A o el capítulo 61 del subtítulo F del Código de Impuestos Internos de los Estados Unidos.

"Lo más relevante pueden ser las cuentas de custodia (en donde hay por ejemplo inversiones en la bolsa de valores de Estados Unidos, incluso a través de estructuras societarias o fiduciarias)", señala el acuerdo.

En el caso de las instituciones financieras, el nuevo acuerdo se diferencia del firmado por el gobierno de Mauricio Macri en 2017 (el Intercambio de Información en Materia Tributaria) en que debían celebrar acuerdos directos con el IRS y cumplir con estas obligaciones de debida diligencia y reporte. De lo contrario eran pasibles de retención del 30%.

Ahora estarán exentas de esa sanción y la auditoría con el IRS y estarán bajo la supervisión de AFIP que es "quien deberá controlar el correcto cumplimiento de las obligaciones", indicó el texto al que accedió este medio.