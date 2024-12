Javier Milei dijo que confía en que Donald Trump le ayude a lograr un acuerdo con el FMI

"Somos un aliado estratégico", subrayó Milei, quien se reunió con Trump en su casa de Mar-a-Lago, en Palm Beach, a mediados del pasado mes de noviembre y fue invitado por el futuro mandatario estadounidense para la ceremonia de cambio de mando el próximo 20 de enero.

Wall Street Journal: Javier Milei y el apoyo de Donald Trump

El artículo del periodista Ryan Dubé inicia: "Milei dice que Trump respalda la transformación del libre mercado en Argentina. El líder argentino viene de un sólido primer año en el cargo después de implementar dolorosos recortes de gasto para reducir la tasa de inflación más alta del mundo".

Pese a la transformación y el ajuste en este primer año el periodista del WSJ remarca que tiene el 55% de aprobación y apoyo en las encuestas, algo que "desafió las expectativas sobre que provocaría una chispa para encender protestas sociales violentas".

Pero sin duda, lo más importante del artículo es la confianza que tiene el mandatario argentino en que a partir del 20 de enero próximo, se abrirá un camino mucho mejor para el país. La clave: la llegada de Donald Trump, otra vez, a la casa Blanca.

"El presidente Javier Milei dijo que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ayudará a impulsar su reforma de libre mercado en Argentina a medida que esta gran nación sudamericana, que durante mucho tiempo había mantenido a Estados Unidos a distancia, se reposiciona más cerca de Washington".

Dubé lo define a Milei como "un agitador de 54 años" que apuesta a que sea el propio Donald Trump, desde Washington, quien defienda del intento de Argentina de obtener miles de millones de dólares en nuevo financiamiento del Fondo Monetario Internacional".

Esa parece ser la piedra basal para que Milei y Caputo terminen de ordenar la macroeconomía y ese "plus" del FMI sería lo que se necesita para desmantelar el cepo cambiario.

Además, el WSJ puntualiza en esta nota exclusiva que Milei espera que Trump se incline a negociar un acuerdo de libre comercio con Argentina. Se plantea que lo ve con optimismo aún cuando Trump ya anticipó que aplicará aranceles a China, Canadá y México. ¿Por qué no ocurriría lo mismo con un eventual acuerdo con nuestro país?

El periodista remarca que ese optimismo de Milei no tuvo un correlato con el presidente electo de Estados Unidos. No dijo una sola palabra sobre ese acuerdo y sí, en cambio, cada vez que puede repite los aranceles que aplicará a esos otros tres países en su plan proteccionista de la economía norteamericana.

Sin embargo, Milei aparece ante los ojos del WSJ como muy confiado sobre el vínculo que estableció hasta aquí con el magnate republicano. Razona sobre el porqué de ese acuerdo bilateral: “Creo que es muy probable porque Estados Unidos descubrió que somos un socio confiable”, afirmó, para agregar en otro tramo: “Somos un aliado estratégico”.

milei la foto completa.jpg Javier Milei, con motosierra y su mesa de gobierno. En la entrevista del Wall Street Journal. (Foto: WSJ)

"Milei, como un Wolverine anarcocapitalista"

El periodista toma su pelo y las patillas para compararlo con el mítico personaje mutante de Marvel. “Es un anarcocapitalista autodeclarado con patillas al estilo de Wolverine”, destaca para ponderar que "en un sólido primer año en el cargo después de implementar dolorosos recortes de gastos para reducir la tasa de inflación más alta del mundo”. Los resultados sorprendieron incluso a los propios economistas.

“Todo indica que el año que viene vamos a tener menos inflación, mayor PBI per cápita, salarios más altos y menos pobreza”, le dijo Javier Milei. Ratificó otra vez, a lo largo de la entrevista, que logrando esas mejoras en la economía y ese aspiracional nuevo acuerdo con el FMI, se saldrá del cepo cambiario en 2025.

“Nuestra idea es eliminar los controles en 2025″, dice Milei en la entrevista, en medio de las enormes dificultades que apunta el diario norteamericano, como que la pobreza supera al 50% de la población. Milei se apoya aplicar la “terapia de shock” fue acompañado por la sociedad. Aumentaron las ventas minoristas, los salarios se están recuperando y hay más créditos por primera vez en décadas. Suben las exportaciones, los mercados tienen confianza y por lo tanto, "baja el riesgo país".

Milei, presupuesto y el regreso a los mercados de capitales

“La regla es que no habrá más déficit en Argentina”, le repite Milei al WSJ lo que siempre pregona cada vez que da discursos en nuestro país. Así como lo dijo el pasado 10 de diciembre.

“Estamos haciendo todo lo posible para volver en 2026″, afirmó el Presidente sobre la posibilidad de acceder a préstamos y endeudamientos gracias al descenso del riesgo país a tasas de los demás países. .

“El éxito inicial ha convertido al presidente conocido como 'El Loco' en una estrella entre una derecha global en ascenso" según el diario por lo que recibe siempre elogios de Trump y Elon Musk, a quien Milei comparó con un Thomas Edison o Leonardo Da Vinci de la era moderna”, agrega Dubé.

También pondera el realismo que opera en la relación con China, pese a su aversión al comunismo.

“El hombre que una vez describió a los líderes de China como ‘asesinos’ ahora habla efusivamente de las posibilidades y describe las relaciones con Beijing como ‘excelentes’”, escribe el periodista. Y agrega elogios de Milei hacia Xi Jinping: “Es un socio comercial que no exige ninguna condición. Es realmente un gran socio comercial”.

Las perspectivas de Milei para el 2025

Apoyado en la baja significativa del nivel de la inflación, se ubicó en el 2,4% en noviembre que contrasta con el 26% en su primer mes de mandato. El artículo dice que otro de sus objetivos es reducir el gasto público real al 30%. Dubé dice: "Mientras paralizaba las obras públicas, reducía los subsidios a los servicios públicos que recibían casi todos los argentinos, recortaba la transferencia de fondos a las provincias y aumentaba las pensiones y los salarios estatales por debajo de la inflación, que actualmente es del 166% anual. Despidió a 33.000 empleados públicos y cerró ministerios y organismos estatales”.

Con todos esos paso, Milei le dijo que se consiguió un “superávit fiscal poco habitual tras décadas de gasto excesivo”.

Es por eso, que Milei cree que con mejores datos económicos, tendrá una gran elección de medio término. La nota del WSJ destaca que "Milei cumplió todo lo que prometió en la campaña, por duro que fuera". Y en esa postura se mantiene. Más allá del debate por tener o no presupuesto para 2025, el presidente argentino ratificó al Wall Street Journal uno de sus propósitos básicos: hacer de la Argentina, el país más libre del mundo. ”No tengan ninguna duda, no voy a parar”, cerró la entrevista.