Javier Milei: "La dolarización se va a hacer a precio de mercado; hoy sería a 730 pesos"

“Parte de este trabajo es lidiar con aquellos que mienten o deforman lo que uno dice. Lo que llaman dolarización en el fondo no es ni más ni menos que eliminar el Banco Central”, aclaró visiblemente molesto al tomar la palabra.

En tanto, el referente libertario apuntó contra el Estado y la dirigencia política: señaló que “la inflación es un delito” y agregó que le “cuesta entender (que haya) gente en el sector privado aceptando que los roben con el impuesto inflacionario”.

“Cuando nosotros dolaricemos van a poder sacar todos los dólares del colchón libremente y los van a poder usar con total libertad, porque ustedes tuvieron que meter los dólares en el colchón porque los delincuentes de los políticos les querían robar con el impuesto inflacionario”, indicó en uno de los momentos más eufóricos de su presentación.

Milei sobre su propuesta de dolarización

Milei se refirió a su propuesta de dolarizar la economía y aseguró: “Dolarizar es todo lo opuesto a la hiperinflación″.

Asimismo, el libertario despejó dudas al respecto de cómo realizará el tipo de cambio: “Yo soy liberal, yo creo en el sistema de precios, entonces se va a hacer al precio de mercado; hoy sería a 730″, afirmó en referencia al contado con liquidación, que al momento de su discurso cotizaba 770.

Y continuó: “No se dejen engañar por estos delincuentes que toman un tipo de cambio delirante que se les ocurrió después de 5 botellas de vodka y dividen los salarios, como si fuera una cuenta de equilibrio parcial”.

“Se viola además el principio de igualdad ante la ley... ¿por qué lo pueden hacer los políticos desde el Estado y no se puede hacer desde el sector privado?”, preguntó ante el auditorio que lo siguió en silencio y con atención. “El Estado es una organización criminal cuya característica es que tiene el monopolio de la fuerza”, remató.

Siguiendo esta línea, Milei enfatizó su postura a favor de la eliminación del Banco Central, el cual dijo que “solo sirve para hacer daño”: “No tiene ningún sentido la existencia de un banco central porque la cantidad de dinero dentro de la economía la van a determinar los individuos. Y si ustedes no creen así, la pregunta es, entonces ¿me pueden decir que un político sabe la preferencia de cada uno de ustedes, de cada uno de los que van a llegar a este mundo, sobre la situación de los bienes presentes y futuros?”, cuestionó.

Y agregó “Si me gano mi dinero honestamente, yo me lo tengo que poder gastar en lo que se me da la gana. Y sin querer gastarlo en lo que se me da la gana es comprarme lechugas crocantes verdes, un problema mío. Digo, ¿quién es el político para decir en qué puedo comprar y qué no?”, señaló.