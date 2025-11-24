A la espera de un recorte de tasas de la FED, caen las acciones argentinas en Wall Street

Las acciones, en Wall Street, se dieron estos valores:

BBVA, baja un 0,3%

Banco Macro, un 2,8%

Grupo IRSA, un 2,3%

El rendimiento positivo mejor lo tiene la Corporación América con el 1,2%

Pero en Estados Unidos, la expectativa está puesta en la situación local. Hay una moderada calma a la espera de que ocurra lo que se anticipa: otra baja de las tasas de interés. De producirse, la bolsa de Nueva York se irá para arriba. Mientras tanto, la buena noticia que llega desde la punta sur de la isla de Manhattan (allí está Wall Street) es que el riesgo país está en los 639 puntos. Debe seguir mejorando, pero la chance de regresar al mercado de capitales internacionales está mucho más cerca que cuando el gobierno de Milei perdió en la provincia de Buenos Aires.

Todo esto, a la espera de mayores precisiones de la macro. Tras la nota del Wall Street Journal que dijo que se desprogramó el apoyo de tres bancos norteamericanos con 20.000 millones de dólares, resta por saber lo que decía la otra parte de la nota: en realidad, serán 5.000 millones para los pagos del próximo mes de enero del 26. Luis Caputo, el ministro, también habló de una cifra que se busca como crédito adicional, pero no dio detalles.