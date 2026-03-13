La billetera virtual que más paga en marzo 2026: ofrece 30% anual y lidera el ranking

La lógica es simple: en lugar de dejar el dinero inmovilizado en una cuenta bancaria tradicional sin generar intereses, los usuarios pueden depositarlo en cuentas remuneradas que generan rendimiento diario y permiten retirar el dinero en cualquier momento.

Esta flexibilidad es clave en un escenario económico caracterizado por la volatilidad. Muchos ahorristas prefieren mantener liquidez inmediata mientras obtienen un retorno que, aunque moderado, supera ampliamente al de las cuentas corrientes o cajas de ahorro tradicionales.

Por esa razón, las plataformas compiten agresivamente ofreciendo tasas más altas, mejores límites de remuneración y mayor facilidad de uso.

La plataforma que volvió a liderar el ranking

El último movimiento del mercado dejó nuevamente en el primer puesto a Carrefour Banco, que logró posicionarse como la cuenta remunerada con mayor TNA garantizada del sistema entre las billeteras virtuales.

La entidad financiera asociada a la cadena de supermercados ajustó su propuesta y ahora ofrece una Tasa Nominal Anual del 30%, superando a varias fintech que venían liderando el ranking en meses anteriores.

Pero la tasa no es el único factor que explica su liderazgo.

Uno de los puntos más valorados por los usuarios es el alto límite mensual de saldo remunerado, que permite generar intereses sobre montos significativamente mayores que los de otras plataformas del mercado.

Actualmente, la cuenta permite obtener rendimiento sobre hasta $4.161.600, una cifra muy superior a la de muchos competidores.

Esto significa que los usuarios con mayor capacidad de ahorro pueden maximizar el rendimiento de sus pesos sin tener que dividir su dinero entre múltiples aplicaciones.

Los factores que explican su liderazgo

Especialistas en finanzas personales señalan que el éxito de esta propuesta se explica por una combinación de variables que resultan particularmente atractivas para el ahorrista argentino.

Entre los aspectos más destacados se encuentran:

Tasa nominal elevada

La TNA del 30% se posiciona como la más alta entre las cuentas con rendimiento garantizado dentro del ecosistema fintech.

Límite de saldo remunerado muy amplio

El tope de más de cuatro millones de pesos permite que incluso usuarios con capital significativo puedan aprovechar el rendimiento completo.

Liquidez total del dinero

A diferencia de los plazos fijos, el dinero permanece disponible en todo momento para pagos, transferencias o retiros.

Equilibrio entre tasa y límite

Algunas billeteras ofrecen tasas similares o cercanas, pero con límites mucho más bajos, lo que reduce el rendimiento efectivo para quienes tienen mayores saldos.

Este conjunto de factores explica por qué la propuesta volvió a ganar protagonismo entre quienes buscan alternativas simples para proteger sus pesos sin asumir riesgos ni perder acceso inmediato al dinero.

El nuevo ranking de billeteras que pagan intereses

Con las últimas actualizaciones del mercado, el listado de cuentas remuneradas con tasas garantizadas quedó reorganizado.

A continuación, el ranking actualizado de plataformas que ofrecen rendimiento sobre el saldo en pesos:

1. Carrefour Banco

TNA: 30%

Límite remunerado: $4.161.600

2. Fiwind

TNA: 28%

Límite remunerado: $750.000

3. Belo

TNA: 25,5%

Límite: no informado públicamente

4. Naranja X

TNA: 25%

Límite remunerado: $1.000.000

5. Ualá

TNA: 23%

Límite remunerado: $1.000.000

Este ranking toma en cuenta exclusivamente cuentas con rendimiento garantizado, es decir, aquellas que pagan una tasa fija y no dependen de la rentabilidad variable de fondos comunes de inversión.

El fenómeno de las cuentas remuneradas

El auge de estas herramientas financieras se explica por un cambio en el comportamiento de los usuarios.

Cada vez más personas buscan soluciones simples para mantener su dinero en movimiento, evitando los productos tradicionales que exigen inmovilizar fondos por períodos determinados.

Las cuentas remuneradas ofrecen tres ventajas principales:

Generan intereses de forma automática

Permiten retirar el dinero en cualquier momento

No requieren montos mínimos elevados

Este modelo se popularizó rápidamente en Argentina gracias a la expansión de las fintech y la digitalización del sistema financiero.

Además, la experiencia de uso suele ser más sencilla que la de los bancos tradicionales, lo que impulsó su adopción entre jóvenes y usuarios acostumbrados a manejar sus finanzas desde el celular.

La estrategia de las fintech para captar usuarios

La competencia entre plataformas es cada vez más intensa. Las empresas no solo ajustan tasas, sino que también lanzan promociones, cashback y beneficios adicionales para atraer nuevos clientes.

En muchos casos, las billeteras virtuales utilizan las cuentas remuneradas como puerta de entrada al ecosistema financiero digital.

Una vez que el usuario deposita su dinero, las plataformas ofrecen otros productos como:

tarjetas de débito o crédito

pagos con QR

compra de criptomonedas

inversiones en fondos comunes

préstamos personales

De esta forma, el saldo que inicialmente se deposita para generar intereses termina integrándose en un ecosistema financiero más amplio.

Qué deben tener en cuenta los ahorristas

Aunque las tasas pueden resultar atractivas, especialistas recomiendan analizar varios factores antes de elegir una plataforma.

Entre los aspectos más importantes se encuentran:

El límite del saldo remunerado

Algunas aplicaciones ofrecen tasas altas pero solo sobre montos muy pequeños.

La estabilidad de la tasa

Las fintech pueden modificar sus rendimientos con cierta frecuencia.

La seguridad y regulación

Es clave verificar qué entidad respalda la cuenta y bajo qué normativa opera.

Los costos asociados

Si bien la mayoría de las billeteras no cobra mantenimiento, algunos servicios adicionales pueden tener cargos.

Tomar en cuenta estas variables permite evaluar cuál es la opción más conveniente según el perfil de cada usuario.

Un escenario que cambia semana a semana

El mercado de tasas para cuentas remuneradas se volvió extremadamente dinámico. Las fintech ajustan sus rendimientos de forma constante para mantener competitividad y captar depósitos de corto plazo.

Este fenómeno genera un escenario donde los rankings pueden cambiar rápidamente, obligando a los usuarios a mantenerse informados si desean optimizar el rendimiento de su dinero.

En este contexto, la propuesta de Carrefour Banco logró posicionarse nuevamente en lo más alto gracias a una combinación que muchos consideran difícil de igualar: tasa elevada, límite amplio y disponibilidad inmediata del dinero.

Para millones de argentinos que buscan proteger el valor de sus pesos sin complicaciones, las cuentas remuneradas continúan consolidándose como una de las herramientas financieras más utilizadas del momento.