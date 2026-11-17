Agustín Rodríguez, abogado de la China, justificó el pedido con una explicación contundente: "Uno tiene que tratar de poner límites para evitar que el día de mañana ocurra algo peor. Ya hubo una amenaza clara, se vio en el video".

El profesional dijo que lo ocurrido el fin de semana fue una señal de alarma y que la actriz teme que Wanda pase del dicho al hecho. Sin embargo, en la imagen que subió no se la ve angustiada para nada. ¿Provocación o una demostración de amor genuina?

Se supo por qué la China Suárez denunció a Wanda Nara un día después del video de las amenazas

El abogado Agustín Rodríguez explicó en La mañana con Moria (El Trece) por qué la China Suárez denunció a Wanda Nara un día después de haberse grabado el video de las amenazas.

Según contó a Moria Casán, la actriz no pensaba hacer la denuncia, pero lo decidió “después de meditarlo” y a partir de lo que ocurrió al día siguiente en un programa, donde Wanda le recomendó tener un botón antipánico.

Rodríguez sostuvo que “muchas veces uno tiene que tratar de poner un límite y evitar que el día de mañana ocurra algo peor” y que “ya hubo una amenaza clara, se vio en el video”.

Consultado por Moria sobre el riesgo de que el conflicto escale, dijo esperar que no, pero admitió que hay “una situación que la justicia todavía tiene que dilucidar”.