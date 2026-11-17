Un día después de presentar una denuncia por amenazas contra Wanda Nara y de pedir una restricción perimetral, la China Suárez reapareció en redes sociales.
Mientras se habla de la restricción perimetral que pidió contra Wanda Nara, la China Suárez volvió a las redes y generó controversia.
¿Indiferencia o provocación? La llamativa foto de la China Suárez tras denunciar a Wanda Nara en la Justicia
Un día después de presentar una denuncia por amenazas contra Wanda Nara y de pedir una restricción perimetral, la China Suárez reapareció en redes sociales.
En una historia de Instagram se mostró sonriente junto a un Mauro Icardi feliz, y la imagen causó bastante ruido entre los seguidores de todo el conflicto.
Para muchos, la intención de la actriz sería dejar en claro que nada de lo que Wanda haga o diga va a afectar la relación que tiene con el futbolista. Entre sus detractores, además, volvió a circular una teoría que se repite desde que empezó el enfrentamiento entre ambas: que "siempre quiso ser como Wanda y lo logró".
Mientras las repercusiones de la publicación se multiplicaban, la denuncia de la actriz seguía su curso. Además de la restricción perimetral, trascendió que pidió un botón antipánico, una medida que generó cuestionamientos.
Agustín Rodríguez, abogado de la China, justificó el pedido con una explicación contundente: "Uno tiene que tratar de poner límites para evitar que el día de mañana ocurra algo peor. Ya hubo una amenaza clara, se vio en el video".
El profesional dijo que lo ocurrido el fin de semana fue una señal de alarma y que la actriz teme que Wanda pase del dicho al hecho. Sin embargo, en la imagen que subió no se la ve angustiada para nada. ¿Provocación o una demostración de amor genuina?
El abogado Agustín Rodríguez explicó en La mañana con Moria (El Trece) por qué la China Suárez denunció a Wanda Nara un día después de haberse grabado el video de las amenazas.
Según contó a Moria Casán, la actriz no pensaba hacer la denuncia, pero lo decidió “después de meditarlo” y a partir de lo que ocurrió al día siguiente en un programa, donde Wanda le recomendó tener un botón antipánico.
Rodríguez sostuvo que “muchas veces uno tiene que tratar de poner un límite y evitar que el día de mañana ocurra algo peor” y que “ya hubo una amenaza clara, se vio en el video”.
Consultado por Moria sobre el riesgo de que el conflicto escale, dijo esperar que no, pero admitió que hay “una situación que la justicia todavía tiene que dilucidar”.