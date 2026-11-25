Quién fue la última eliminada de MasterChef Celebrity

Luciana Geuna fue la última eliminada de MasterChef Celebrity (Telefe). La periodista quedó afuera en la gala del martes 24 de noviembre, tras un mano a mano con Julieta Poggio que se definió por decisión del jurado.

En la noche de los delantales negros, los participantes tuvieron 60 minutos para preparar un plato libre con un ingrediente obligatorio: un fondo oscuro de carne. Geuna presentó un risotto de hongos con ojo de bife desmechado, mientras que Poggio se la jugó con sorrentinos de ricota y hongos a la crema. Ambas quedaron en la cuerda floja junto a Grego Rossello y Pablo Migliore, que consiguieron seguir en carrera.

Finalmente, Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana resolvieron que el plato de Geuna era el menos logrado de la noche. Cuando Martitegui anunció su nombre, la periodista abrazó a Poggio. En la despedida, Botana destacó su labor como periodista y el jurado la alentó a volver en el repechaje.