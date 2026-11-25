Por último, Prandi vinculó la denuncia con el patrimonio que construyó a lo largo de su carrera. “Es una denuncia vieja, es querer sacarme más de lo que me sacaron. Tiene que ver con mi dinero y patrimonio que hice trabajando ”, explicó.

Qué pasó entre Julieta Prandi y Ezequiel, el hijo de Claudio Contardi

Ezequiel Contardi, el hijo mayor de Claudio Contardi, quedó enfrentado con Julieta Prandi por la venta de un departamento en Belgrano. Según la escritura, en junio de 2011 la modelo le vendió el inmueble por casi 78 mil dólares. Prandi sostuvo que nunca recibió el dinero y lo denunció por estafa.

Ezequiel fue sobreseído en 2024. Después de ese fallo, inició una acción judicial contra Prandi por haberlo señalado públicamente como estafador. En marzo de 2025, la conductora habló del tema y sostuvo que la familia de su exmarido buscaba lastimarla.

La denuncia que mostró Pepe Ochoa gira en torno a otra propiedad, una casa en Martínez que Prandi compró con su exmarido. Según contó el periodista, María José Contardi, hermana de Claudio y tía de Ezequiel, le reclamaría a la modelo 300 mil dólares que habría donado a la pareja. Prandi sostuvo que se trata de una denuncia anterior y negó que le estuvieran reclamando ese dinero.