A esos recursos se sumarán los US$300 millones provenientes de la venta de AySA, con los que el Ejecutivo alcanzaría unos US$2.500 millones. El resto, precisó, se cubrirá con los recursos del superávit primario destinados al pago de intereses y la compra de dólares al Banco Central.

El ministro también reveló que el Gobierno solicitó a China US$5.000 millones del swap que ya están aprobados y anticipó que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) permitirá el ingreso de otros US$12.000 millones durante el próximo año.

La continuidad de Milei y las elecciones de 2027

En el tramo político de la entrevista, Caputo respaldó la continuidad del Presidente y aseguró que no existe una figura capaz de reemplazarlo. “No creo que haya ninguna persona que pueda reemplazar a Milei. Lo que representa no es reemplazable”, afirmó.

El ministro consideró que una eventual victoria del mandatario en 2027 generaría un fuerte impacto sobre las expectativas económicas y la confianza de los inversores. “Yo creo que va a haber un salto de confianza muy, muy grande”, sostuvo.

Finalmente, planteó que las próximas elecciones definirán entre dos modelos económicos contrapuestos y defendió la continuidad del programa libertario como una señal de previsibilidad para los mercados.