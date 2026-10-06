El mercado espera una inflación de 1,9% en septiembre y recorta su proyección de crecimiento para 2026

El Top 10, en tanto, proyectó una inflación núcleo de 1,7% para el noveno mes del año, sin cambios respecto del relevamiento previo.

Menor expectativa de crecimiento para 2026

En materia de actividad económica, los participantes del REM estimaron que el Producto Interno Bruto (PBI) ajustado por estacionalidad se habría contraído 1% durante el tercer trimestre de 2026. La previsión implicó una corrección de 2,1 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior.

Para el cuarto trimestre, los analistas esperan una recuperación de 1,8%, 0,5 puntos porcentuales por encima de la proyección previa. Para el primer trimestre de 2027, la expectativa de crecimiento ajustado por estacionalidad se ubicó en 0,7%.

Para el conjunto de 2026, los participantes proyectaron que el PBI real será 1,5% superior al promedio registrado en 2025. La estimación, sin embargo, fue recortada en 0,6 puntos porcentuales respecto de la encuesta anterior.

Entre los diez mejores pronosticadores, la expectativa de crecimiento para este año fue de 1,2%, un punto porcentual menos que en el REM previo.

La desocupación podría llegar al 7,7%

El mercado también elevó sus previsiones para la tasa de desempleo. Para el tercer trimestre de 2026, el REM estimó una desocupación abierta de 7,5% de la Población Económicamente Activa, 0,2 puntos porcentuales más que en la encuesta anterior.

Para los últimos tres meses del año, la proyección ascendió a 7,7%, nuevamente con una corrección de 0,2 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo. El Top 10 de los analistas proyectó una tasa de desempleo de 7,6% para el tercer trimestre y de 7,9% para el cuarto.

A cuánto esperan el dólar y la tasa de interés

En relación con las tasas de interés, los participantes del REM estimaron que la TAMAR de bancos privados se ubicará en 23,56% nominal anual durante octubre, lo que representa una baja de 0,2 puntos porcentuales frente al relevamiento anterior. Esa tasa equivale a una tasa efectiva mensual de 1,94%.

Para diciembre, la proyección se ubicó en 23,50% nominal anual, 0,1 punto porcentual por encima del cálculo previo, equivalente a una tasa efectiva mensual de 1,93%.

Los diez mejores pronosticadores estimaron una TAMAR de 23,29% para octubre y de 23,35% para diciembre.

En cuanto al tipo de cambio nominal, la mediana de las proyecciones ubicó al dólar en $1.545 para el promedio de octubre, una reducción de $20 respecto del REM anterior.

Para diciembre, el conjunto de analistas proyectó un tipo de cambio nominal de $1.614 por dólar. Ese valor implicaría una variación interanual esperada de 11,5% frente a diciembre de 2025. El Top 10, por su parte, calculó un dólar promedio de $1.602 para diciembre.

El mercado espera un superávit comercial de U$S 25.701 millones

Las expectativas sobre el comercio exterior también mostraron una mejora en el saldo previsto para 2026. Los analistas estimaron exportaciones de bienes por U$S 101.200 millones, U$S 305 millones más que en el relevamiento anterior.

Para las importaciones, proyectaron U$S 75.499 millones, una reducción de U$S 362 millones frente al REM previo.

De esta manera, el superávit comercial esperado para todo 2026 quedó en U$S 25.701 millones, U$S 667 millones por encima de la estimación anterior.

La proyección para el resultado fiscal

En materia fiscal, los participantes del REM estimaron un superávit primario de $15 billones para 2026 en el Sector Público Nacional No Financiero, una reducción de $400.000 millones respecto del relevamiento anterior.