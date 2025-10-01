La reacción de los mercados tras el fin de la venta del dólar en las billeteras virtuales

En paralelo, el dólar blue subió se ubica en $1.465 para la venta y $1.445 para la compra en las cuevas de la city porteña, mientras que los dólares financieros mostraron saltos aún más marcados: el MEP avanzó 2,7% a $1.494,02 y el Contado con Liquidación (CCL) trepó 3,2% a $1.544,03, lo que implicó brechas de 8,3% y 11,9% respectivamente frente al mayorista.

Este miércoles, los bonos de la deuda argentina caen hasta 3,84% (GD35) y las acciones argentinas que cotizan como ADR en Estados Unidos cayeron entre 0,54% y 7,48%), mientras que los bonos en dólares cayeron hasta 5,66%.

El Tesoro logró comprar unos US$ 2.200 millones que equivalen a menos de 40% de lo que liquidaron las cerealeras (US$ 5.744,7 millones). La expectativa era que la agroindustria liquidara más (US$ 6.300 millones) y que el Tesoro lograra hacerse con un piso de 50%, detalla la consultora.

El riesgo país medido por el JP Morgan sube 6 puntos y se ubica en 1230 puntos básicos.

El BCRA apuntó contra las fintech

En medio de esa tensión, el Banco Central sorprendió al ordenar que las billeteras virtuales dejen de vender dólar oficial a sus clientes. La medida impactó directamente sobre dos compañías: Mercado Pago y Cocos Capital, que hasta el martes ofrecían divisas en sus plataformas mediante un servicio “llave en mano” tercerizado a través del banco BIND.

El propio titular del BCRA, Santiago Bausili, salió a dar explicaciones en televisión y negó que se trate de un nuevo cepo: “Nos encontramos con entidades no autorizadas que hacían operaciones de cambio con personas humanas. Cuando lo fuimos notando, analizamos la normativa y salimos a aclararles que esta interpretación estaba errada”, afirmó.

El organismo recordó que solo bancos y casas de cambio están habilitados para operar el dólar oficial, mientras que las billeteras y agentes de Bolsa pueden ofrecer únicamente operaciones en los financieros (MEP y CCL).

En el sector fintech la decisión cayó como un balde de agua fría: varias voces apuntaron que la operatoria llevaba al menos dos meses activa y con fuerte difusión, sin que hubiera objeciones por parte de la autoridad monetaria. Además, remarcan que la medida va en dirección contraria al discurso de desregulación que el Gobierno asegura impulsar en materia cambiaria.

Un arranque de mes caliente

Con todos estos condimentos, el inicio de octubre se perfila volátil para el dólar. El Central, por un lado, busca mostrar control con intervenciones puntuales, pero el movimiento de los paralelos y la incertidumbre regulatoria sobre las fintech marcan un escenario de alta fragilidad.