Mercados: bajó nuevamente el riesgo país y el dólar oficial se mantiene estable

Las acciones experimentaron una jornada mixta, iniciando con una toma de ganancias que luego se revirtió al conocerse la obtención del dictamen necesario para la votación del presupuesto 2026 en el Congreso. El índice Merval cerró con un avance acumulado de 0,3% y se ubicó en la zona de 1.990 puntos.

El riesgo país a 100: "Nos mamamos"

"¿Qué pasa si llegamos a 100 puntos de Riesgo País? Nos mamamos". Luis Caputo fue así de expresivo - entre risas - con el "gordo Dan". En la misma nota, en donde se habló del ofrecimiento desde Chile para el secretario de finanzas argentino, también se le preguntó al ministro sobre un nivel tan bajo para el riesgo país.

Caputo explicó que jamás en su vida se emborrachó y que, por eso, uso esa figura para graficar el impacto positivo que sería llegar ese nivel de riesgo país. Si fuera así, la Argentina tendría posibilidades de sobra de regresar finalmente al crédito internacional a tasas como las que se pagan en todo el mundo.

Embed ">

Los mercados apoyan las medidas

En el día anterior, el Banco Central y el Gobierno anunciaron ajustes a la política cambiaria que saldrán a partir de enero de 2026, atando la banda cambiaria a la inflación mensual en lugar de un aumento fijo del 1 % al mes. Esto busca dar más credibilidad al peso y fortalecer reservas. Las consecuencias positivas o de apoyo internacional se ven este martes también.

En el mercado del dólar, el tipo de cambio mayorista cotiza a $1.447, una baja de $4 respecto a ayer. La distancia al techo de la banda es de 5,1% (pero esa relación se modificará cuando se devalúe por el índice de inflación). Por su parte, en el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación opera en $1.480.

Bonos soberanos

Los bonos de deuda argentina han mostrado mejoras en los últimos días , con subas en la mayoría de los tramos de la curva en dólares. Esta recuperación se dio tras señales de política más claras y expectativas de mayor estabilidad económica.

En Wall Street, los ADRs argentinos presentan comportamiento mixto .

Algunos bancos y empresas ligadas a sectores exportadores han mostrado rebotes tras noticias políticas positivas o de reapertura de mercados internacionales.

tras noticias políticas positivas o de reapertura de mercados internacionales. Otros títulos, particularmente de sectores más sensibles a la economía local, siguen mostrando volatilidad o bajas moderadas , reflejando la cautela de inversores ante el contexto económico argentino.

, reflejando la cautela de inversores ante el contexto económico argentino. Las bolsas estadounidenses marchan con sectores como tecnología, presionados por datos macro de empleo y precios del petróleo, lo que agrega un elemento de incertidumbre para los activos emergentes, incluyendo los argentinos. La tecnología es uno de los rubros en los que el gobierno libertario mira como palanca para la recuperación económica en la segunda parte del mandato de Javier Milei.

El objetivo del gobierno y el equipo económico está claro desde la última decisión, con la banda cambiaria y el ritmo acompasado a la inflación mensual. Mantener el superávit fiscal, comprar divisas para destinarlas a engrosar las reservas y que estos movimientos, no sean inflacionarios.