Economía
Riesgo país
Dólar
Economía

Mercados: riesgo país, acciones y bonos, ¿a cuánto cotiza el dólar este jueves?

El Gobierno sigue adelante con su plan para conseguir el dinero necesario para el pago de enero de vencimiento de la deuda. Es de 4.200 millones de dólares. Acelera la compra de dólares en el mercado de cambios y sigue minuto a minuto el cambio del límite para las bandas.

el mercado sigue apoyando las últimas medidas de la banda cambiaria para sumar reservas. (Foto:A24.com)

Tras los anuncios del Banco Central (BCRA) sobre el nuevo esquema cambiario hacia 2026, el dólar oficial mayorista cerró estable y los financieros mostraron movimientos acotados. La decisión de adecuar la devaluación al ritmo de la inflación produjo movimientos alcistas, pero este jueves, el mercado abre con un dólar oficial (BNA) a $1.475, una baja del 0,34%.

el mercado acompaña las medidas del Central para la banda cambiaria. (foto:A24.com)

El dólar blue a $1.500 marca que se retoma una situación habitual de los mercados. El paralelo, cotiza a un valor más alto que el oficial para el cambio de dólares.

Otra de las variables a observar es el del dólar mayorista. Es el que marca la posibilidad de intervención del Banco Central en el mercado cambiario. En el cuarto día hábil de la semana el cuadro es así:

Techo de la banda cambiaria: $1.518,5.

Dólar mayorista actual: $1.455 por dólar.

Distancia al techo:

  • En términos absolutos, restan unos $55 – $60 para alcanzar el techo de la banda.

  • En porcentaje, eso representa aproximadamente 3,5 % – 4 % por debajo del límite superior.

Con esa diferencia entre el mayorista y el techo de la banda, el ministro Luis Caputo repite que le permite al Banco Central comprar dólares sin que se provoque una situación de empuje inflacionario. Acompañado por el otro objetivo de este fin de año: reunir la mayor cantidad de dólares por vías como la reciente emisión de un bono con legislación local. Cuántos más dólares "legítimos" se consigan, menor será el volumen de partidas que debe girar el Fondo Monetario para esos pagos.

En Nueva York, las entidades financieras siguen la marcha del presupuesto y la reforma laboral en el Congreso. El apoyo externo se mantiene, a punto tal que las ADR, las acciones de empresas argentinas en Wall Street, subieron un 3%. Pero como un margen de desconfianza se mantiene, el riesgo país detuvo el descenso de estos días, que hacían pensar terminar por debajo de los 550 puntos. En el ajuste diario que realiza el banco JP Morgan, llegó a 569 puntos

Noticia en desarrollo...

