Mercados: riesgo país, acciones y bonos, ¿a cuánto cotiza el dólar este jueves?

Dólar mayorista actual: $1.455 por dólar.

Distancia al techo:

En términos absolutos, restan unos $55 – $60 para alcanzar el techo de la banda.

En porcentaje, eso representa aproximadamente 3,5 % – 4 % por debajo del límite superior.

Con esa diferencia entre el mayorista y el techo de la banda, el ministro Luis Caputo repite que le permite al Banco Central comprar dólares sin que se provoque una situación de empuje inflacionario. Acompañado por el otro objetivo de este fin de año: reunir la mayor cantidad de dólares por vías como la reciente emisión de un bono con legislación local. Cuántos más dólares "legítimos" se consigan, menor será el volumen de partidas que debe girar el Fondo Monetario para esos pagos.

En Nueva York, las entidades financieras siguen la marcha del presupuesto y la reforma laboral en el Congreso. El apoyo externo se mantiene, a punto tal que las ADR, las acciones de empresas argentinas en Wall Street, subieron un 3%. Pero como un margen de desconfianza se mantiene, el riesgo país detuvo el descenso de estos días, que hacían pensar terminar por debajo de los 550 puntos. En el ajuste diario que realiza el banco JP Morgan, llegó a 569 puntos

Noticia en desarrollo...