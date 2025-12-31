Así es la casa de María Vázquez en Punta del Este: el refugio moderno y minimalista donde pasa el verano

departamento-de-maria-vazquez-en-uruguay-2162742

Cada objeto cumple una función estética y práctica, sin sobrecargar los espacios. La decoración respira simpleza y elegancia, permitiendo que los materiales sean protagonistas y que la casa mantenga una identidad clara y relajada.

Así, la casa de María Vázquez en Punta del Este refleja su personalidad: sobria, auténtica y conectada con el disfrute. Un refugio moderno pensado para desconectar, vivir el verano con calma y disfrutar de uno de los lugares más exclusivos de Uruguay.

Cómo se conocieron María Vázquez y Adolfo Cambiaso

La historia de amor entre María Vázquez y Adolfo Cambiaso no comenzó con un flechazo inmediato. Se conocieron en una fiesta, en un encuentro casual que, lejos de despertar una conexión instantánea, quedó marcado por una charla cordial y sin demasiadas expectativas.

En ese momento, la modelo había terminado recientemente una relación y no estaba buscando involucrarse sentimentalmente otra vez. Por eso, aquel primer cruce no avanzó más allá de una simpatía inicial, sin señales claras de que ese vínculo pudiera transformarse en algo duradero.

Con el paso del tiempo, nuevos encuentros y una relación que fue creciendo de manera natural, María Vázquez y Adolfo Cambiaso consolidaron una pareja sólida. Hoy llevan más de 30 años juntos, compartiendo vida, familia y proyectos, y su historia se convirtió en un clásico que une dos mundos: el del polo y el de la moda argentina.