Así es la casa de María Vázquez en Punta del Este: el refugio moderno y minimalista donde pasa el verano
María Vázquez eligió una exclusiva propiedad en Punta del Este para disfrutar del verano lejos del ruido. Diseño contemporáneo, espacios integrados y detalles personales. Cómo es, por dentro, la casa de la modelo y empresaria.
31 dic 2025, 16:29
Punta del Este vuelve a consolidarse como uno de los destinos favoritos de los famosos argentinos yMaría Vázquez (51) no es la excepción. Cada verano, la modelo se instala en la costa uruguaya para disfrutar de unos días de descanso en un departamento que combina diseño, comodidad y una marcada impronta personal.
El departamento de María Vázquez y el polista Adolfo Cambiaso en Punta del Este se destaca por su estética moderna y funcional, pensada para vivir sin excesos y priorizando la calma. Lejos de la ostentación, el espacio transmite equilibrio visual y una sensación de hogar que invita a quedarse.
Uno de los grandes atractivos del departamento es su distribución de concepto abierto. Living, comedor y cocina comparten un mismo ambiente, lo que aporta amplitud, luminosidad y una circulación fluida. Este diseño integrado no solo optimiza el espacio, sino que también lo vuelve ideal para reuniones familiares y encuentros con amigos durante la temporada.
En cuanto a los materiales, predominan las superficies nobles y los tonos neutros. El piso de cemento alisado y el techo de hormigón visto refuerzan el estilo contemporáneo, mientras que la madera y las fibras naturales suman calidez y conexión con el entorno costero. Una lámpara colgante de mimbre en el comedor se convierte en uno de los detalles más llamativos del ambiente.
Cada objeto cumple una función estética y práctica, sin sobrecargar los espacios. La decoración respira simpleza y elegancia, permitiendo que los materiales sean protagonistas y que la casa mantenga una identidad clara y relajada.
Así, la casa de María Vázquez en Punta del Este refleja su personalidad: sobria, auténtica y conectada con el disfrute. Un refugio moderno pensado para desconectar, vivir el verano con calma y disfrutar de uno de los lugares más exclusivos de Uruguay.
Cómo se conocieron María Vázquez y Adolfo Cambiaso
La historia de amor entre María Vázquez y Adolfo Cambiaso no comenzó con un flechazo inmediato. Se conocieron en una fiesta, en un encuentro casual que, lejos de despertar una conexión instantánea, quedó marcado por una charla cordial y sin demasiadas expectativas.
En ese momento, la modelo había terminado recientemente una relación y no estaba buscando involucrarse sentimentalmente otra vez. Por eso, aquel primer cruce no avanzó más allá de una simpatía inicial, sin señales claras de que ese vínculo pudiera transformarse en algo duradero.
Con el paso del tiempo, nuevos encuentros y una relación que fue creciendo de manera natural, María Vázquez y Adolfo Cambiaso consolidaron una pareja sólida. Hoy llevan más de 30 años juntos, compartiendo vida, familia y proyectos, y su historia se convirtió en un clásico que une dos mundos: el del polo y el de la moda argentina.