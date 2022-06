Las importaciones saltaron fuerte en mayo y alcanzaron un nuevo récord

¿Qué importó Argentina en mayo?

En medio de la guerra en Ucrania y la suba de los precios de los commodities en el mercado internacional, lo que más se compró en el exterior en mayo según el Indec fue la energía:

Gas natural licuado (580 millones de dólares

Sasóleo (152 millones de dólares);

Fosfato monoamónico, incluso mezclado con fosfato diamónico (123 millones de dólares)

Gas natural en estado gaseoso (121 millones de dólares)

Fueloil (82 millones de dólares)

Por otro lado, "se registraron algunas bajas en productos tales como semielaborados de hierro, acero sin alear, con contenido de carbono < a 0,25% (-23 millones de dólares); y herbicidas n.c.o.p. (-22 millones de dólares)", indicó el informe.

¿A quiénes criticó Cristina Kirchner con el "festival de importaciones"?

Durante su participación en un acto de la CTA en Avellaneda, Kirchner denunció un “festival de importaciones” cuestionando el poco monitoreo sobre lo que hacen las empresas y apuntó contra el Banco Central que conduce Miguel Pesce y la Aduana, dependiente de la AFIP, cuya titular es Mercedes Marcó del Pont.

"No es que no haya o nos falten o que la economía argentina no produce. Produce dólares que se evaden de muchísimas formas: importaciones, hay festival de importaciones. Y creo que el Gobierno debe pensar cómo articular más adecuadamente Banco Central, ministerio de la Producción, AFIP en la Aduana, porque fija los precios de referencia y controla que no haya sub y sobre facturación. Y el BCRA. Eso tiene que ser articulado, lo cual no estaría sucediendo”, criticó.

¿Qué exportó Argentina en mayo?

En tanto, las exportaciones destacadas de este mes fueron:

Trigo y morcajo, excluidos trigo duro y para siembra, con un incremento de 247 millones de dólares

Harina y pellets de la extracción del aceite de soja (235 millones de dólares)

Aceite de soja en bruto, incluso desgomado (210 millones de dólares)

Maíz en grano (198 millones de dólares);

Aceite de girasol, en bruto (125 millones de dólares)

Carne bovina, congelada, deshuesada (66 millones de dólares).

"Por otra parte, cayeron las exportaciones de porotos de soja, incluso quebrantados, excluidos para siembra (-329 millones de dólares); camarones, langostinos y demás decápodos Natantia, congelados, enteros, excluidos de agua fría (-23 millones de dólares); y naftas para petroquímica,1 entre otras bajas", indicó el Indec.

¿Cuándos dólares se usaron para importar y exportar en lo que va del 2022?

En los primeros cinco meses del año, Argentina gastó USD32.722 millones para importar, un 44,2% más que en el mismo período del año pasado, y ganó USD35.917 millones en exportaciones, un 26,6% más.

El principal vendedor fue China con un 21,6% de lo importado, seguido de Brasil con un 19,1% y Estados Unidos, con un 11,2%. En tanto, el comprador más frecuente fue el país gobernado por Jair Bolsonaro, que fue destino de los productos argentinos exportados en un 12,8%; seguido de EE.UU. en un 7,4% y Chile, en un 6,2%.