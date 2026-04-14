Trabajadores de FATE marcharon a Plaza de Mayo contra el cierre de la planta y pidieron el pago de salarios
El gremio buscó visibilizar el conflicto y presionar por una intervención. La movilización se realizó con reclamos por sueldos impagos y la reapertura de la fábrica.
Trabajadores de FATE marcharon a Plaza de Mayo contra el cierre de la planta.
Trabajadores despedidos de FATE se movilizaron este martes en el centro porteño para rechazar el cierre de la planta de San Fernando y reclamar por salarios adeudados. El pedido también incluyó la continuidad laboral, en un conflicto que suma tensión a la crisis industrial.
La protesta incluyó una concentración frente a un juzgado laboral y una marcha hacia Plaza de Mayo, en la antesala de una definición clave sobre la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense.
La disputa entre la empresa y el SUTNA se intensifica tras el vencimiento de la conciliación. Mientras la firma pidió no extenderla, el gremio denuncia incumplimientos y exige que se restablezcan las condiciones previas al conflicto. El secretario general del sindicato, Alejandro Crespo, apuntó contra la empresa y aseguró que la situación afecta directamente a las familias de los trabajadores.
Uno de los ejes centrales de la protesta fue la falta de pago de salarios. Desde el gremio impulsan medidas judiciales, como embargos millonarios, para garantizar el cobro de haberes.
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Además, denuncian que la producción continúa paralizada y que la empresa no cumplió con la obligación de reactivar la actividad durante la conciliación obligatoria, tal como establece la normativa vigente.
Presión política y pedido a Kicillof
El conflicto también escaló al plano político. El sindicato impulsa un proyecto en la Legislatura bonaerense para declarar de utilidad pública la empresa y habilitar su ocupación temporaria.
En ese marco, solicitaron una reunión con el gobernador Axel Kicillof, a quien consideran clave para destrabar la situación y garantizar la continuidad productiva.
Un caso que refleja la crisis industrial
Desde el SUTNA advierten que la situación de FATE no es aislada, sino que forma parte de un escenario más amplio de deterioro del empleo industrial en la Argentina.
El conflicto sigue abierto y, sin acuerdo a la vista, podría escalar en los próximos días con nuevas medidas de fuerza.