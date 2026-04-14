Trabajadores de FATE marcharon a Plaza de Mayo contra el cierre de la planta y pidieron el pago de salarios

Embed

Además, denuncian que la producción continúa paralizada y que la empresa no cumplió con la obligación de reactivar la actividad durante la conciliación obligatoria, tal como establece la normativa vigente.

Presión política y pedido a Kicillof

El conflicto también escaló al plano político. El sindicato impulsa un proyecto en la Legislatura bonaerense para declarar de utilidad pública la empresa y habilitar su ocupación temporaria.

En ese marco, solicitaron una reunión con el gobernador Axel Kicillof, a quien consideran clave para destrabar la situación y garantizar la continuidad productiva.

trabajadores-de-fate-marchan-este-martes-para-pedir-que-no-cierre-la-empresa-foto-captura-tn-32ZOULSNKZEZDHOOQCHGK6Q33Y Trabajadores de Fate marchan este martes para pedir que no cierre la empresa.

Un caso que refleja la crisis industrial

Desde el SUTNA advierten que la situación de FATE no es aislada, sino que forma parte de un escenario más amplio de deterioro del empleo industrial en la Argentina.

El conflicto sigue abierto y, sin acuerdo a la vista, podría escalar en los próximos días con nuevas medidas de fuerza.